Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc

El conductor va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i ha quedat en llibertat a l'espera que de celebri el judici

Les bosses de marihuana amagades al remolc

Les bosses de marihuana amagades al remolc / Guàrdia Civil

Xavi Moraleda

Europa Press

Manresa

Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control de trànsit, amagant que té documentació identificativa de dos països diferents, i li acaben trobant fins a 14,93 quilos de marihuana amagats al remolc. Els fets van tenir lloc a la carretera C-16, a la sortida del Túnel del Cadí, al terme d'Urús (Cerdanya), quan el conductor d'un turisme, de 53 anys i nacionalitat alemanya va ser aturat en el marc d'un control de verificació fiscal. Durant la inspecció va intentar enganyar els agents i, en adonar-se, van dur el vehicle i el remolc a les dependències del cos. En el registre, hi van trobar 14 bosses de marihuana i, per això, van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Durant el dispositiu, els agents van fer aturar el vehicle, un Opel Zafira de color gris i amb matrícula alemanya, que transportava un remolc lleuger. En demanar al conductor que s'identifiqués, l'home va ensenyar un carnet d'identitat d'Alemanya, al·legant que només disposava d'aquesta documentació. Tot i això, durant la inspecció van acabar trobant un carnet de conduir i un número d'identificació estranger (NIE) de l'estat espanyol a nom seu. Davant d'aquesta contradicció, els agents decidir traslladar el vehicle a les dependències de la Guàrdia Civil de Puigcerdà per fer-li un registre més exhaustiu.

Les bosses de marihuana que es van trobar al remolc

Les bosses de marihuana que es van trobar al remolc / Guàrdia Civil

Un cop a la caserna, van inspeccionar el remolc i, amagades al doble fons del remolc, hi van trobar 14 bosses envasades al buit que contenien una substància vegetal de color verdós. Després de dur a terme les proves de detecció de drogues, els agents van constatar que es tractava de marihuana. Cadascuna de les bosses eren d'aproximadament un quilo i ja estaven llestes per ser distribuïdes.

El conductor del vehicle va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Puigcerdà, el titular del qual va decretar la seva llibertat a l'espera de judici.

Aquesta intervenció forma part dels serveis que la Guàrdia Civil realitza de manera contínua per prevenir el tràfic il·lícit de drogues i reforçar la vigilància i control fiscal en les vies de comunicació en la zona fronterera amb França.

