L'escola Llums del Nord exigeix al carrer que Educació li construeixi l'edifici divuit anys després
Famílies, sindicat, Ajuntament i Consell es manifesten al centre de Puigcerdà
Miquel Spa
L'Associació de Famílies de l'escola Llums del Nord de Puigcerdà ha omplert la plaça de l'Ajuntament aquest dijous al vespre en una manifestació per exigir al departament d'Educació no tan sols que no tanqui el centre, com proposa, sinó que li construeixi l'edifici escolar promès fa divuit anys, quan es va estrenar el centre en els barracons que encara ocupa.
L'associació de famílies conjuntament amb Comissions Obreres ha mobilitzat bona part de la comunitat educativa de Puigcerdà així com l'Ajuntament i el Consell Comarcal. En aquest sentit, tot el plenari municipal com la presidència del Consell han fet costat als manifestants a la concentració.
Els representants de les famílies, en una manifestació molt sorollosa amb xiulets per part de la canalla, i un grup de música, han llegit un manifest que aquest divendres arribarà a mans del mateix departament en el transcurs de la reunió que té previst amb les autoritats polítiques i educatives de la capital cerdana.
En el manifest, les famílies de Llums del Nord han exposat;
"Davant l’estudi de planificació educativa que el Departament està duent a terme a la Cerdanya, les famílies, el professorat i la comunitat educativa manifestem la nostra preocupació i aportem dades essencials per entendre la situació actual.
En els darrers deu anys, la comarca ha crescut un 13,4% en població, fet que es reflecteix en l’augment d’alumnat i en la matrícula viva durant el curs. Som un territori viu i en constant transformació. La reducció de ràtios iniciada el 2022-2023, tot i ser positiva per a la qualitat educativa, exigeix més línies, aules i equipaments adequats.
Per això, qualsevol planificació ha de tenir en compte aquest creixement, la realitat del territori i el compromís de les escoles amb una educació inclusiva i de qualitat.
La construcció de l’Escola Llums del Nord és una necessitat urgent per garantir espais adequats, respondre a l’increment d’alumnat i mantenir les ràtios, la diversitat i la identitat de cada centre. No és només una infraestructura, sinó una eina per a una planificació educativa equilibrada, moderna i digna.
Demanem:
Respecte per la diversitat educativa de la vila i comarca.
Manteniment de la identitat i projecte propi de cada escola.
Garantia d’espais i equipaments dignes per a les necessitats actuals i futures.
Respecte per les ràtios establertes, clau per a una educació de qualitat.
Construcció de l’Escola Llums del Nord.
Les escoles de la Cerdanya som part essencial del teixit social i treballem per oferir les millors oportunitats als infants. Demanem decisions basades en el diàleg, el coneixement de la realitat local i el respecte a tota la comunitat educativa.
La Cerdanya necessita una planificació que no només analitzi dades, sinó que escolti famílies, mestres i infants.
Perquè l’educació és el futur de la Cerdanya, exigim una planificació que escolti, respecti i construeixi al nostre costat".
Les autoritats locals, amb l'escola
En el torn de parlaments, l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha remarcat el compromís de defensar la continuïtat del centre i ha instat la comunitat educativa a continuar lluitant. Per la seva banda, el Consell, també amb una delegació formada pel president, Isidre Chia, acompanyat de la vicepresidenta Cristina Rotellà, la consellera Mar Quera i el conseller Francesc Armengol, que alhora és oposició a Puigcerdà, ha emfatitzat que "des del Consell Comarcal, reafirmem el nostre compromís amb una educació de qualitat i propera per a tots els infants de la Cerdanya".
Antecedents
Els arguments del departament d'Educació per tancar l'escola se sustenten en les xifres: l’escola pública històrica de Puigcerdà, l'Alfons I, va ser creada per tenir dues línies per curs. L’any 2007, però, va arribar a tenir fins a cinc línies i més de 700 alumnes. Davant aquesta situació, el Departament va instal·lar mòduls prefabricats al pati per donar resposta a la demanda de places. Aquell mateix any es va obrir l’escola Llums del Nord, que va permetre reduir la pressió de matriculació a l’Alfons I.Deu anys després, amb la crisi immobiliària i migratòria a la Cerdanya i el canvi en la natalitat a escala nacional, l’Alfons I tenia al voltant de 300 alumnes. Actualment, les dues escoles tenen uns 300 i 270 alumnes, organitzats en tres línies.
Davant d'aquests arguments, l'Associació de Famílies i les autoritats locals remarquen que Llums del Nord ofereix un model educatiu diferenciat que dona més pluralitat a l'ensenyament de la capital cerdana i que el creixement demogràfic de la comarca, el 13% en els últims anys, evidencia que els pròxims anys creixerà de nou la demanda.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'