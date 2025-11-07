Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El model d'habitatge en comunitat es vol obrir pas a la Cerdanya

La Fundació Mentalitat Nova i l'Ateneu Cooperatiu organitzen una jornada de debat sobre les fórmules d'organitzar una vida compartida

Una activitat de la fundació Mentalitat Nova

Una activitat de la fundació Mentalitat Nova / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Puigcerdà

El debat sobre com volem viure quan ens fem grans arriba aquest dissabte a Puigcerdà amb una jornada dedicada a l’habitatge cooperatiu dispers i la xarxa comunitària de cures, organitzada per la Fundació Mentalitat Nova i l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran (ACAPA). La trobada tindrà lloc a la Vil·la Sant Joan (c. Hostal del Sol, 7) de 10.30 a 13.30 h, i vol donar a conèixer models d’habitatge col·laboratiu que aposten per la solidaritat veïnal, la sostenibilitat i l’autonomia personal.

L’acte s’obrirà amb una benvinguda i un cafè, i comptarà amb la presentació de dos projectes pioners a Catalunya: Les Juntes i Linària, iniciatives que demostren que és possible viure de manera cooperativa sense compartir un mateix edifici, mitjançant una xarxa d’ajuda mútua entre persones grans que viuen a les seves pròpies llars.

Des de la Fundació Mentalitat Nova, entitat que acompanya el grup motor del projecte Garba Co-habitatge a la Cerdanya, expliquen que fa dos anys que treballen per impulsar un nou model residencial basat en la cooperació i el suport comunitari, amb l’assessorament de l’ACAPA. “El tema de l’habitatge, i especialment de com volem viure quan ens fem grans, mereix parlar-ne i repensar-lo des d’una mirada col·lectiva”, destaquen des de la fundació.

La jornada clourà amb un espai de preguntes i debat obert al públic, per intercanviar experiències i reflexionar sobre els reptes de futur d’aquest tipus d’iniciatives.

Les inscripcions ja estan obertes al web serveis.acapa.cat/program, i l’activitat compta amb la col·laboració de Les Juntes, Linària i Mentalitat Nova, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

TEMES

