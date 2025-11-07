Pirineu365: la nova imatge de les sis estacions d'esquí i muntanya de la Generalitat per gaudir de la muntanya tot l'any
La Molina fixa l'obertura pel quatre de desembre amb el nou producte FlexiPass, que revoluciona l'accés a les pistes amb pagament per ús i preu garantit
Miquel Spa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat avui, en un acte amb la presència de les autoritats de la Cerdanya, les novetats de la temporada d’hivern 25-26 on l’impuls de Pirineu365, com a marca que agrupa les sis estacions d’esquí i muntanya de l’empresa pública, ha sigut el gran protagonista. A partir d’ara, Pirineu365 esdevindrà com a referència de les activitats d’esquí i de muntanya que ofereixin La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. L’acte de presentació s’ha fet al recinte firal El Sucre, de Vic, on avui mateix i fins diumenge se celebra la 44a edició de la Fira de la Muntanya, cita de referència per als amants de l’esport, la natura i el turisme, i on FGC també hi té un estand propi on exposar totes les novetats.
L’objectiu de Pirineu365 és agrupar les sis estacions sota una única visió estratègica: desestacionalitzar l’activitat, diversificar l’oferta i oferir una proposta completa durant els 365 dies de l’any. I posicionar el Pirineu català com a destí atractiu i amb propostes més enllà de la temporada de neu. Precisament, el president d’FGC, Carles Ruiz Novella, ha explicat que Pirineu365 “transmet un compromís ferm claríssim amb el territori, amb la cohesió territorial i amb mantenir viu l’esperit de la muntanya tots els dies de l’any per crear més llocs de treball i més activitat econòmica”. Ruiz també ha avançat que Ferrocarrils “impulsa ara un pla estratègic dels actius de muntanya amb el qual definirem com transformem aquestes estacions d’esquí en estacions de muntanya amb l’objectiu d’incrementar la nostra activitat un 30% i pensant en les persones que esquien i també buscant nous públics no esquiadors que volen gaudir de la muntanya hivern i estiu”.
També ha participat en la presentació el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal i Farreres, qui ha posat en valor el paper i “el compromís del Govern al Pirineu a través de les estacions de muntanya de Ferrocarrils, que són dinamitzadors econòmics i socials de les comarques de muntanya i que aporten al voltat d’un 11% al PIB de les zones on estan ubicades”.
Sota Pirineu365 neixen també tota una sèrie de recursos i serveis enfocats a oferir activitats amb aquesta òptica 365: Nou web, nova app, nous canals de comunicació tant per a visitants com per a públics professionals (com nous canal de whatsapp de les estacions, un nou butlletí de notícies i una revista semestral) així com nous producte com el FlexiPass i ReCarnet.
FlexiPass: com més s’esquia, més s’estalvia
La novetat estrella d'aquesta temporada és precisament el FlexiPass, el nou suport de pagament per ús de Pirineu365, dissenyat per atorgar la màxima llibertat als amants de la muntanya. Amb només 15 € de subscripció anual, aquest servei és la clau per accedir directament a qualsevol de les sis estacions d'FGC amb el millor preu diari garantit i l’assegurança d’accidents inclosa. Com més s’esquia, més s’estalvia i a partir del dia 17 d’esquí, es deixa de pagar.
Aquest nou sistema funciona de manera molt senzilla amb càrrec directe a la targeta de crèdit o dèbit. D’aquesta manera, s’elimina la necessitat de comprar forfets amb antelació, s’estalvien cues i es facilita l’accés directe a pistes.
Novetats per a visitants i per a públic professional
El projecte PIRINEU365 revoluciona la seva estratègia de comunicació amb el llançament de nous canals digitals dissenyats per connectar de manera més àgil i directa tant amb els visitants com amb els professionals del sector.
- Per als visitants: L'experiència digital se centra principalment en la nova pàgina web i l'app mòbil PIRINEU365. A més, la presència digital es reforça amb nous perfils a xarxes socials com X, TikTok i un canal de YouTube PIRINEU365, que se sumen als perfils d'Instagram de cada estació. Alhora, s'han activat nous canals de difusió de WhatsApp per a cada estació per garantir informació i alertes immediates.
- Per al públic professional: Pensant en la premsa, agències i col·laboradors, es facilita la feina amb eines de comunicació directa. S'ha llançat un nou butlletí de notícies (amb registre disponible a la sala de premsa del nou web) i un nou canal de difusió de WhatsApp PIRINEU365, per garantir una comunicació àgil i constant amb el sector.
Projecte Reviu
Ferrocarrils, com a empresa compromesa amb la sostenibilitat, enceta aquest any un nou projecte, el Reviu, que busca donar una segona vida als residus plàstics i termoplàstics, que normalment són difícils de reciclar i acaben en abocadors o incineradores. A través d'una col·laboració amb una empresa especialitzada, aquests materials es recolliran i es transformaran en nous productes que les mateixes estacions podran reaprofitar, com ara tot tipus de mobiliari urbà com bancs, papereres i altres. Però també es fa una passa més enllà per utilitzar aquest tipus de material per fer paravents. Enguany es farà una prova pilot a Vallter, on s’instal·laran 60 metres de paravent de plàstic reciclat i 60 del material de canya habitual, per comprovar el seu comportament i la viabilitat tècnica de substituir tots els paravents de les estacions d’esquí d’FGC per aquest material reciclat.
Novetats per estacions
A més d’aquest important projecte transversal, cada estació d’esquí i muntanya té importants novetats, que són aquestes:
- La Molina: Aquesta temporada, La Molina inaugura la finalització de la segona fase de reformes al Niu de l’Àliga, ubicat a 2.537 metres d'altitud. Aquest espai llegendari oferirà a partir d’aquest hivern una experiència més confortable. L’objectiu d’aquesta transformació no és només modernitzar el refugi, sinó consolidar-lo com a referent del turisme sostenible als Pirineus. La seva ubicació el converteix en un espai obert a tothom: des d`esquiadors e senderistes experimentats fins a famílies o visitants ocasionals que volen gaudir de les vistes i del silenci de l’alta muntanya.
- Vall de Núria: És l’any de la finalització de la geotèrmia i l’eliminació total del gasoil per a calefacció dels edificis, un projecte pioner i referent en sostenibilitat, acompanyat també de totes les actuacions de millora de l’eficiència energètica dels edificis del complex de Vall de Núria, que ens permeten un estalvi del 78% de l’energia final consumida. I el Torgo, el primer 4x4 100% elèctric del mercat. També tindrem el nou mirador del llac, un espai privilegiat per contemplar la vall accessible tant per a esquiadors com amb la nova experiència guiada amb raquestes.
- Vallter: després de l’acte central del 50è aniversari, l’estació celebrarà el mig segle de vida amb activitats de caire més social iuna programació especial que combina tradició, emoció, gastronomia i futur. Des del desembre i fins a l’abril, els visitants podran gaudir d’un ampli ventall d’activitats pensades per a tots els públics: baixades de torxes, tour històric dels 50 anys, curses commemoratives o el podcast oficial "Les veus dels 50 anys de Vallter", que presentarà converses amb protagonistes de la història de l'estació, per reflexionar sobre la seva evolució i el futur.
- Espot: La principal novetat d’aquest hivern és la instal·lació, per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, d’una planta fotovoltaica flotant a la bassa de l’estació, la primera d’aquestes característiques en una estació d’esquí a Espanya Aquest sistema innovador permet generar energia elèctrica de manera sostenible, alhora que redueix l’evaporació i millora l’eficiència global de la instal·lació. Amb aquesta actuació, l’estació pallaresa reafirma el seu compromís amb un model de gestió responsable, eficient i respectuós amb l’entorn natural.
- Port Ainé: Obrirà un nou punt de restauració amb un espai renovat a la cota 2.100: el restaurantClots Aquest punt de restauració, obert caps de setmana i festius durant tota la temporada d’hivern, oferirà un servei àgil i confortable per als visitants que vulguin fer una pausa a peu de pistes. A més, s’ha remodelat completament la terrassa exterior.
- Boí Taüll: acull novament la Copa del Món d’Esquí de Muntanya en la modalitat sprint i relleus mixtos. D’aquesta manera, l’estació de l’Alta Ribagorça, la més alta d’FGC, es consolida com a estació idònia per acollir aquest tipus de competicions. Aquest any és especialment important perquè aquestes proves seran les darreres abans dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina, on l’esquí de muntanya és olímpic per primera vegada.
