Gestió municipal
Puigcerdà contracta una consultoria per evitar la intervenció econòmica
L’Ajuntament sotmetrà els comptes a un anàlisi extern per mirar de desbloquejar el departament intern i no haver de posar-se en mans de la Generalitat
L’Ajuntament de Puigcerdà se sotmetrà a l’anàlisi d’una consultora externa per mirar d’evitar la intervenció econòmica de la Generalitat. Els problemes que està tenint el nou equip de govern d’ERC per posar al dia els comptes municipals amb l’aparició constant de factures per pagar o per comptabilitzar l’ha empès a contractar una consultora que posi negre sobre blanc en l’àrea d’intervenció.
La consultoria externa farà una immersió en els comptes municipals aquesta setmana a fi efecte de determinar l’abast de la situació i concloure si el consistori pot resoldre els impagaments per si sol o s’ha de posar en mans de la Generalitat. Les últimes sorpreses amb què s’ha trobat l’equip de govern suposen 1,5 milions en factures pendents de comptabilitzar des de l’any 2021, i un deute acumulat, aquest fins i tot per pagar, de mig milió a favor del Consell Comarcal de Cerdanya.
En aquest sentit, l’alcalde, Joan Manel Serrra, ha lamentat que, «de veritat que hi ha moments que no sabem per on anar.» Amb tot, també s’ha declarat «optimista de mena» i ha apuntat que podran tirar endavant els comptes i, així, els futurs nous projectes.
L’equip de govern es troba amb el problema afegit que la plaça d’intervenció està ocupada de manera temporal per personal de la casa després de la renúncia de l’anterior responsable. La legislació estableix un termini d’un mes i mig com a màxim per la tasca d’una intervenció accidental. Sobre això, el regidor responsable, Àngel Llobell, ha explicat que «la plaça està pendent d’assignació per tal que s’hi pugui incorporar un funcionari de carrera. Des de primers de setembre estem esperant que aquesta plaça es convoqui, però el ministeri s’està endarrerint i avui dia no sabem quan es convocarà, de manera que estem en una situació de provisionalitat. Així anem passant com podem amb la bona voluntat de la persona que ara fa la feina, que té la categoria d’administratiu C1. Teníem molta feina endarrerida i tan sols ens ha faltat això; però crec que ens en sortirem. Costa i és difícil, però som optimistes.» Els problemes d’intervenció de l’Ajuntament de Puigcerdà han sumat entrebancs de gestió perquè el dia d’avui el consistori encara estigui funcionant econòmicament amb els pressupostos prorrogats des de l’any 2022.
