Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca

El municipi té un nou sistema de recollida d’escombraries, però els dilluns apareixen bosses arreu del municipi que atribueixen als del cap de setmana

Brossa acumulada en contenidors dilluns a Bellver de Cerdanya

Brossa acumulada en contenidors dilluns a Bellver de Cerdanya / Ajuntament de Bellver

Miquel Spa

Miquel Spa

Bellver de Cerdanya

L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha llançat un avís als veïns amb segona residència perquè no deixin les bosses d’escombraries a qualsevol punt del municipi i s’adhereixin al nou sistema de recollida de residus. El consistori ha vist que des de l’estrena del nou sistema, els caps de setmana es formen punts d’acumulació de bosses i porqueria en lloc on no n’hi hauria d’haver. Bellver aplica ara un sistema de recollida porta a porta i ha col·locat unes dipòsits emergents justament per als qui només hi passen els caps de setmana.

L’Ajuntament ha remarcat que «no és la millor manera de demostrar l’estima cap al poble on es ve a gaudir del cap de setmana o les vacances o s’hi viu» i ha demanat que cadascú assumeixi la seva part de responsabilitat. El consistori ha afirmat que farà el seguiment corresponent per evitar que la situació es repeteixi. A Bellver els segons residents han de deixar la brossa en contenidors emergents.

El nou sistema porta a porta, que s’està implantant progressivament en diversos municipis de la Cerdanya sota la coordinació del Consell Comarcal, té com a objectiu augmentar els nivells de recollida selectiva, actualment situats al voltant del 27%, una de les xifres més baixes de Catalunya. El model substitueix els contenidors al carrer per un servei domiciliari amb dies i fraccions establerts, de manera que cada veí ha de treure els residus segons el calendari fixat.

L’Ajuntament de Bellver ha agraït la col·laboració dels veïns que compleixen la normativa i ha reiterat la necessitat de mantenir el poble net i de garantir una gestió adequada dels residus tant per part dels residents habituals com dels temporers i visitants.

D’altra banda, al municipi de Llívia ja s’ha començat a distribuir entre els habitatges els cubells per al nou sistema de recollida de residus porta a porta, en el marc de la renovació del servei a tota la Cerdanya. Aquest model estableix que cada fracció -orgànica, envasos, paper i cartró o resta- es reculli davant la porta de casa segons un calendari establert com a a Bellver, Prats, Ger i Guils.

Aquesta actuació s’emmarca dins l’estratègia comarcal impulsada pel Consell de la Cerdanya, que té com a objectiu augmentar de manera significativa els nivells de recollida selectiva i sortir de la cua en aquest àmbit a nivell nacional. Al municipi de Llívia també es realitzarà aquest mes de novembre una actuació per evidenciar el camp de millora que te la comarca en aquest àmbit: uns tècnics mediambientals faran una ‘autòpsia’ al contenidor del rebuig per constatar que el 80% que hi ha és reciclable o evitable.

TEMES

