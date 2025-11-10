Escola Llums del Nord: primera victòria de Puigcerdà
Educació posposa com a mínim dos anys el debat sobre el futur del centre i polítics i famílies ho celebren
Miquel Spa
El departament d'Educació ha acceptat posposar com a mínim dos cursos més el debat sobre el futur de l'escola Llums del Nord i congelar de moment el possible tancament o fusió amb l'altre centre de la vila, l'Alfons I.
La decisió s'ha pres en el marc d'una reunió entre l'Ajuntament i el mateix departament. Des del consistori han explicat que "després de les dues mobilitzacions convocades per la comunitat educativa, en una reunió de la Taula de planificació amb Educació de més de tres hores i mitja de reunió, es va acordar que la matrícula del curs vinent continuarà amb normalitat als tres centres educatius de la Vila. Les parts es van instar a continuar treballant aquest tema i a abordar altres qüestions en el marc de les taules regulars. Aquest seguiment es farà tenint en compte l’evolució demogràfica de Puigcerdà i el compromís col·lectiu amb una educació de qualitat".
Davant d'aquesta nova postura, l'equip de govern municipal ha apuntat que "la decisió de frenar la fusió representa una primera victòria col·lectiva per a Puigcerdà i per a tota la Cerdanya. Ha estat possible gràcies a la implicació de les famílies, la comunitat educativa, les entitats socials, els equips directius dels centres, les persones tècniques, els representants institucionals i totes les persones que han treballat des de la discreció, la convicció i el respecte. A totes elles, gràcies... Des de l’Ajuntament de Puigcerdà volem expressar el nostre agraïment sincer al Consell Comarcal de la Cerdanya, a tots els regidors del consistori, tant del govern municipal com de l’oposició, i a tots els actors que han contribuït a fer possible aquest consens. Aquesta resposta conjunta demostra que, quan treballem plegats, som capaços de protegir els serveis essencials i garantir el futur dels nostres infants".
Per la seva banda, la notícia també ha estat ben rebuda des de l'Associació de Famílies de Llums del Nord: "amb CCOO celebren l’èxit rotund de les mobilitzacions i accions organitzades en defensa de la continuïtat de l’escola i d’una planificació educativa justa al territori. Les concentracions han comptat amb una participació molt elevada de famílies, professorat i veïnat, i han fet visible el suport ampli i transversal al projecte educatiu de Llums del Nord. Les mobilitzacions han rebut el suport explícit de tots els grups polítics representats a l’Ajuntament de Puigcerdà i del Consell Comarcal de la Cerdanya, un fet que reforça el consens institucional a favor del manteniment de l’escola i d’un model educatiu públic, de qualitat i arrelat al territori".
Sobre el resultat de les converses amb la Generalitat, des de les famílies han remarcat que "arran de les reunions mantingudes amb el Departament d’Educació, l’AFA valora positivament l’assegurament de la continuïtat de Llums del Nord durant aquest curs i el pròxim. Tanmateix, recorda que la realitat demogràfica de la comarca, l’augment d’alumnat i la reducció de ràtios fan imprescindible consolidar el centre, garantir espais dignes i planificar, a mitjà i llarg termini, la construcció d’un edifici propi. AFA Llums del Nord agraeix el suport de la comunitat educativa i de les institucions, i referma el seu compromís de continuar treballant, amb determinació i esperit constructiu, perquè la veu de les famílies, dels mestres i dels infants sigui decisiva en el futur educatiu de la Cerdanya".
