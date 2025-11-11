La Cerdanya demana ajuda a la Diputació per evitar la planta solar de Das
Miquel Spa
La Cerdanya ha demanat ajuda a la Diputació de Girona per aturar el projecte de construcció d’una planta de plaques solars al terme de Das i proposar en canvi la recerca d’espais alternatius consensuats amb el territori. El president del Consell Comarcal, Isidre Chia, i l’alcalde de Das, Enric Laguarda, acompanyats pel diputat Alfons Casamajó i pel conseller de Medi Ambient, Josep M. Isern, han mantingut una reunió amb el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, on s’ha traslladat la preocupació del territori davant la instal·lació d’aquest parc solar.
El projecte de la planta fotovoltaica, que ocuparia aproximadament 2,8 hectàrees al municipi de Das i tindria una potència de 2,5 MW, ha provocat l’oposició de les institucions locals de la Cerdanya i de comunitats mediambientals, que argumenten que el terreny previst es troba en sòl de protecció territorial i que el projecte trenca les línies del desenvolupament sostenible de la comarca. El president del Consell Comarcal ha qualificat en algunes ocasions la iniciativa d’“animalada” per la qual cosa ja va presentar al·legacions i un recurs contra l’autorització atorgada pel Govern de la Generalitat.
En la trobada, la Cerdanya ha aportat el seu plantejament, el qual aposta per un model de planificació energètica que passi per la definició d’un pla director comarcal on es determinin les zones aptes per a instal·lacions d’energies renovables, tenint en compte el paisatge, l’activitat agrícola i ramadera i la preservació del sòl. “No podem acceptar projectes aïllats que posin en perill el nostre entorn i el nostre model econòmic basat en el turisme i l’agricultura”.
Durant la reunió, els representants comarcals també han sol·licitat el suport de la Diputació de Girona per promoure mecanismes de participació ciutadana abans de qualsevol decisió sobre parcs solars i per afavorir que la comarca pugui accedir a finançament per a comunitats energètiques locals i opcions en teulades o sòls industrials, tal com defensen les entitats ecologistes.
La iniciativa de la Cerdanya arriba després que la Generalitat hagi autoritzat la tramitació de la planta al terme municipal de Das, malgrat que aquesta s’ubica en sòl qualificat de protecció territorial segons el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta paradoxa ha generat un ampli rebuig institucional, amb una moció aprovada per unanimitat per l’òrgan comarcal i els alcaldes de la vall. La Cerdanya considera que aquest tipus de decisions posen en risc la cohesió territorial, els usos tradicionals de l’agricultura i ramaderia i la qualitat del paisatge, elements essencials de l’atractiu turístic de la zona.
Ara, la proposta consisteix a aturar les actuacions mentre es desplega un procés de planificació conjunta on, de manera prèvia, es defineixin: àrees amb menys impacte per a instal·lacions solars, mecanismes de benefici directe per als municipis i veïnat, i la priorització de les cobertes i sòls industrials per a projectes de generació d’energia renovable. La Cerdanya reitera que només d’aquesta manera podran compaginar-se les necessitats de transició energètica amb la preservació del seu model territorial i socioeconòmic.
