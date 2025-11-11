Joves pirinencs contra el despoblament
Una vintena d'estudiants de la Cerdanya i l'Alt Urgell realitzen treballs dins del programa Odisseu per idear fórmules de retorn de talent a la vegueria
Miquel Spa
Un total de vint-i-dos estudiants de la Cerdanya i l’Alt Urgell s’han presentat als Premis Odisseu, impulsats pel Consorci GAL Alt Urgell‑Cerdanya dins del projecte de cooperació LEADER Odisseu, amb l’objectiu d’estimular la recerca universitària sobre el paper dels joves en la dinamització del món rural.
Els Premis Odisseu són una acció que s’emmarca en el Projecte de cooperació Leader Odisseu. El projecte Odisseu treballa per millorar el retorn del talent jove i el coneixement als territoris rurals, fomentant l’arrelament i el repoblament. L’àmbit territorial d’aquest projecte inclou tots els municipis de les comarques rurals Leader catalanes i el fan possible els onze grups d’acció local, l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gràcies a la col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, el passat 23 de setembre es va convocar la segona edició dels Premis Odisseu per estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i del Vallès (ETSAV) d’aquesta universitat que hagin realitzat el seu Treball Final de Grau d’Arquitectura durant el curs 2024-2025 i que millor tractin la problemàtica del despoblament rural i la dinamització dels nuclis rurals catalans.
Aquests premis tenen com a finalitat sensibilitzar el jovent envers la problemàtica del despoblament rural i el seu impacte social, així com impulsar la recerca del talent jove per millorar la qualitat de vida als entorns rurals. Els guardons consisteixen en 2.000 euros pel primer premi i 1.000 euros pel segon i tercer. Des del 23 de setembre fins al 13 d’octubre, 22 joves han presentat els seus Treballs de Final de Grau al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya per participar-hi. Després de comprovar les candidatures presentades a l’ETSAB i l’ETSAV, dues han estat desestimades per no complir els requisits establerts, de manera que el jurat valorarà finalment vint projectes.
Els premis s’han concedit per concurrència competitiva a les estudiants que han assolit les tres millors puntuacions segons els criteris de les bases reguladores i la deliberació emesa pel jurat el passat 27 d’octubre. Aquest ha destacat el nivell tècnic i les qualitats formals i de contingut de tots els treballs, així com l’ajustament dels premiats a l’objectiu de fomentar la recerca sobre el despoblament.
El resultat ha estat el següent: 1r premi per a Allò que canvià Cardós. Anàlisi i posada en valor del llegat hidroelèctric a la Vall de Cardós, de l’estudiant Júlia Marrot Puig (ETSAV); 2n premi per a Regenerar les ruïnes d’una colònia minera. Recuperar el patrimoni oblidat i l’activitat perduda de les colònies mineres de la Consolació i Sant Josep a Cercs, de Gemma Ruiz Puig (ETSAB); i 3r premi per a La Nova Masoveria, el demà del Penedès. La masia del Penedès: Pervivència com a element de territori i formalització dels nous models de masoveria, de Gracia Mas Carbó (ETSAV). El pròxim 30 d’octubre es publicaran els resultats de la valoració del jurat al web del projecte Odisseu i, en els dies següents, els tres treballs premiats seran accessibles a www.odisseujove.cat. Aquesta iniciativa forma part del projecte LEADER Odisseu pel retorn del talent jove al món rural i compta amb el suport econòmic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Fons FEADER de la Unió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (PEPAC 2023-2027).
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa