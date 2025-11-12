Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Col·laboro amb el meu poble? Llívia crea una borsa de voluntaris municipals

L'Ajuntament fa una crida als veïns prendre una actitud d'implicació amb la comunitat per poder cobrir l'organització de més i millors activitats

Una activitat popular organitzada a Llívia / AJ LLÍVIA

Miquel Spa

Llívia

L’Ajuntament de Llívia impulsa la creació d’una borsa de voluntaris oberta a tots els veïns i veïnes del municipi que vulguin col·laborar en els diversos esdeveniments i activitats que s’organitzen al llarg de l’any. Aquesta iniciativa vol facilitar la participació ciutadana i reforçar el teixit social del poble.

Formar part d’aquesta borsa no implica cap obligatorietat d’assistir a un acte concret, però sí que permet al consistori disposar d’un registre de persones disposades a donar un cop de mà quan sigui necessari. L’Ajuntament destaca que aquesta eina serà especialment útil en ocasions com la Cavalcada de Reis, que ja l’any passat va fer un pas endavant en organització i va requerir nombrosos ajudants, o en altres cites com les festes populars i proves esportives de gran format, com la Gravel Cerdanya.

Les persones interessades a sumar-se al projecte han d’enviar un correu electrònic a voluntaris@llivia.org, indicant-hi el nom i cognoms, una adreça electrònica i un número de telèfon. L’únic requisit és tenir ganes d’ajudar i participar en la vida comunitària.

El responsable de la gestió de les dades és el mateix Ajuntament, que només les utilitzarà per a aquesta finalitat. El consistori es posarà en contacte amb els inscrits cada vegada que sigui necessari, ja sigui per correu o per telèfon. En cas que alguna persona vulgui donar-se de baixa, només haurà d’enviar un missatge al mateix correu electrònic.

