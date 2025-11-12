El Govern activa la temporada d'avisos pel risc d'allau
Cada hivern es registren entre 250 i 300 despreniments de neu al Pirineu i entre una i dues víctimes mortals
Miquel Spa
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han posat en marxa el dispositiu d’hivern per informar sobre el perill d’allaus i les condicions de la neu a les zones de muntanya.
L’ICGC ja ha començat a emetre les notes nivològiques i, quan la innivació és suficient, publica diàriament els butlletins de perill d’allaus (BPA) per a set zones del Pirineu. Aquests informes indiquen el grau de risc —en una escala d’1 a 5—, el tipus d’allau més probable, les orientacions i altituds afectades, i la seva possible magnitud. Els BPA són una eina clau per garantir la seguretat d’excursionistes i professionals de la muntanya, i es poden rebre per subscripció electrònica.
L’Institut complementa el servei amb l’InfoGruixNEU, que mesura diàriament el gruix de neu a vuit punts del Pirineu situats per sobre dels 2.000 metres i compara les dades amb els valors habituals de la temporada.
A Catalunya hi ha 1.300 km² de terreny allavós, on cada hivern es registren entre 250 i 300 allaus. De mitjana, moren una o dues persones cada any, majoritàriament practicants d’esquí de muntanya afectats per allaus de placa que ells mateixos provoquen. L’ICGC i Protecció Civil recomanen seguir el decàleg de bons hàbits per minimitzar el risc.
Durant la temporada 2024-2025 es van registrar 16 accidents per allaus al Pirineu català, amb dues víctimes mortals, principalment als sectors de l’Aran, la Pallaresa i el Cadí-Moixeró.
L’ICGC és l’organisme responsable del sistema de predicció i vigilància d’allaus a Catalunya i treballa les 24 hores durant la temporada per donar suport als plans Allaucat, Inuncat i Neucat de Protecció Civil. També col·labora amb les estacions d’esquí d’FGC en tasques de prevenció i desencadenament controlat d’allaus.
