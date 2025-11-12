Puigcerdà revisarà el cadastre aturat el 1986 en un pla per augmentar els ingressos
La capital cerdana té l'IBI bloquejat, un parc de 4.000 habitatges per revisar i una recaptació de 3,5 milions que hauria de ser de més del doble
Miquel Spa
El cadastre de Puigcerdà no es toca des dels anys vuitanta. En aquests quaranta anys el valor dels immobles de la capital cerdana no s'ha actualitzat, la qual cosa impedeix a l'Ajuntament actualitzar també els ingressos pel concepte d'Impost de Béns Immobles (IBI). En el marc de la restauració dels comptes municipals, l'equip de govern ha iniciat un pla d'increment dels ingressos municipals, que li permeti tenir més recursos per executar nous projectes, l'estrella del qual serà la revisió cadastral. Actualment Puigcerdà recapta 3.5 milions d'euros en IBI. Amb la revisió del valor dels immobles actualitzada, el consistori recaptaria més del doble, segons els càlculs dels tècnics municipals.
La falta d'actualització del cadastre és una problemàtica que arrossega des de fa dècades la capital cerdana i que l'anterior equip de govern de Junts i Futur ja va afrontar. En aquest sentit, l'ara regidor a l'oposició de Futur Francesc Armengol ha explicat que era molt difícil concertar una reunió amb els responsables de l'Oficina del Cadastre i amb XALOC, l'oficina provincial de recaptació d'impostos, i que ara per fi dos anys després s'ha aconseguit una trobada. El regidor d'ERC ara al govern municipal Àngel Llobell ha explicat que el nou consistori és plenament conscient del problema que té l'Ajuntament en el balanç de despeses i ingressos: "les despeses sempre pugen i, en canvi, els ingressos, no". En aquest sentit, ha avançat que ja han començat la feina per tal que en aquest pròxim any 2026 s'activi la renovació del cadastre: "això és el que ens hem trobat. El cadastre és de l'any 1986, i això ens afecta l'IBI, que és l'ingrés més important de l'Ajuntament. Evidentment que ens mourem. La nostra idea és fer ja una dotació pressupostària perquè a partir de l'any que ve es pugui anar renovant el cadastre".
Llobell ha emfatitzat que, coincidint amb Armengol, l'Oficina del Cadastre no és de gran ajuda a l'Ajuntament, "de manera que haurem de fer-nos nosaltres l'actualització del parc d'habitatges del municipi". Aquesta actualització la farà una empresa externa. Àngel Llobell hi ha afegit que també hi ha moltes taxes que estan per actualitzar des de fa més de 10 anys. Ja hem posat fil a l'agulla per solucionar-ho.
L'equip de govern contempla que l'actualització del valor dels immobles es pugui fer en un ternini de deu anys amb uns augments al voltant del 10% per tal que l'increment de l'impost sigui progressiu.
