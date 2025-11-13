Crisi de l'Habitatge a Puigcerdà: sis pisos municipals en desús al centre
L'Ajuntament rehabilitarà l'antiga casa dels Mestres al carrer Major per posar-ne els sis pisos al mercat social en un pla de replantejament dels edificis públics
Miquel Spa
L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat un projecte per rehabiitar l'antiga casa dels mestres, al carrer Major, per poder oferir els sis pisos en desús que hi ha a necessitats socials. L'equip de Govern ha dissenyat un pla d'equipaments municipals que shan de recuperar o dels quals n'ha de replantejar l'ús i el primer en sotmetre's a una nova etapa serà el de l'antic edifici on vivien els professors destinats a la capital cerdana.
L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la rehabilitació de la Casa dels Mestres amb l’objectiu de posar en ús els sis habitatges que actualment es troben pràcticament desocupats. Segons ha explicat l’alcalde, Joan Manel Serra, el projecte respon a la voluntat del consistori d’afrontar la manca d’habitatge social al municipi i d’aprofitar els espais públics infrautilitzats.
Serra ha destacat que la iniciativa és una de les primeres actuacions incloses en la planificació del “Puigcerdà que volem” i ha recordat que la Casa dels Mestres fa anys que es troba sense ús malgrat les necessitats d’habitatge del municipi. “No s’entén com, amb la situació actual, aquest edifici hagi estat tants anys sense una actuació decidida”, ha remarcat l’alcalde.
El consistori ja ha iniciat els tràmits per accedir a subvencions que permetran remodelar completament l’edifici i destinar els sis pisos resultants a la bossa d’habitatge social. L’equip de govern estudia encara els usos específics de cada habitatge, però l’objectiu és que puguin cobrir tant situacions d’emergència com necessitats de lloguer protegit.
Altres edificis municipals
A més, Serra ha avançat que el dipòsit municipal de la Colònia Simón i l’antiga Acadèmia del Llac també es rehabilitaran. En aquests casos, els espais es destinaran a activitats educatives i socials, en col·laboració amb entitats locals i aprofitant possibles línies d’ajut.
L’Ajuntament també preveu utilitzar l’espai de l’antic arxiu municipal per ubicar temporalment algunes dependències mentre s’executen les obres de millora i redistribució dels serveis municipals. Algunes d’aquestes dependències podrien mantenir-s’hi de manera permanent un cop finalitzades les reformes.
Amb aquestes actuacions, el consistori vol donar un nou impuls al parc d’habitatge públic i millorar l’eficiència dels espais municipals, responent així a una de les principals demandes socials de la capital cerdana.
