ERC porta al Parlament el debat sobre l'escola Llums del Nord de Puigcerdà
El diputat del Pirineu presenta al Govern una bateria de preguntes sobre la planificació educativa i el futur del centre
Miquel Spa
El grup parlamentari d'ERC, partit que també governa ara a Puigcerdà, ha portat al legislatiu el debat sobre el futur de l'escola Llums del Nord. Arran de la noticia sobre el possible tancament del centre, el diputat pirinenc Pepe Vidal ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern.
Així, segons ha explicat la formació republicana, davant de la manca d’informació oficial sobre el projecte educatiu i les conseqüències que podria comportar pel municipi, Vidal ha demanat saber, “Quina és la motivació exacta per la qual el Departament d'Educació planteja el tancament de Llums del Nord i quin informe demogràfic o previsió d'alumnat s'ha tingut en compte?” A més, també ha demanat saber si, “hi ha un projecte educatiu elaborat per al centre que contempli la continuïtat o transformació del model actual?”
D’altra banda, el diputat pirinenc ha preguntat si, “aquest projecte té aprovació formal per part del Departament i quin és calendari de desplegament que té previst?” I en el possible cas, que es prevegi la fusió de l'Escola Llums del Nord amb l'Escola Alfons l, quins són els termes d'aquesta fusió? Un altre tema pel que Vidal també s’ha interessat és en saber què passarà amb l'equip docent, amb les instal·lacions i amb la comunitat de l'actual centre i com es garantirà la diversitat educativa, la proximitat i l'oferta de places. Per això, Vidal ha qüestionat, quines garanties té la comunitat educativa que la decisió respecta la cohesió territorial i la igualtat d'accés a l'educació al territori de la Cerdanya?
Per acabar, el diputat ha preguntat pel paper de les famílies, el professorat i del municipi de Puigcerdà, “Quin paper han tingut o tindran les famílies, el professorat i el municipi en aquest procés de decisió i si s'ha realitzat un estudi d'impacte social i educatiu del tancament o fusió?” En definitiva, Vidal ha acabant dient que si l'escola Llums del Nord es tanca, “quina previsió hi ha de reutilització de l'edifici o espai, i com es garantirà que les noves instal·lacions o l'escola resultant siguin adequades per l’augment de població de Puigcerdà”.
