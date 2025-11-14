Neus catalanes presenta la nova temporada d'esquí
REGIÓ7
Les Neus Catalanes –Les Neiges Catalanes– que aglutina les estacions de l'Alta Cerdanya i el Capcir han reunit els mitjans de comunicació catalans a Barcelona per presentar la temporada d’hivern 2025-2026 i han detallat les novetats i objectius de la campanya hivernal. L’acte ha posat de relleu la proximitat entre Catalunya i aquest conjunt d’estacions d’esquí alpí situades al cor del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, a poca distància de la frontera i molt a prop de Puigcerdà i Barcelona.
Les Neus Catalanes ofereixen més de 250 km de pistes d’esquí alpí i disposen d’un total de 100 remuntadors mecànics i 1.250 canons de neu per garantir la cobertura de les pistes. A més, els amants de l’esquí nòrdic poden gaudir de 160 km de recorreguts específics, amb més de 340 monitors i 14 escoles d’esquí a la disposició dels visitants. Les estacions també compten amb més de 250 km de senders per a raquetes de neu i més de 50 activitats après-esquí per completar l’experiència a la muntanya.
A nivell digital, les xarxes socials de les Neus Catalanes compten amb més de 1.752 i 2.900 seguidors, mantenint els aficionats al dia de les novetats i activitats.
Les estacions d’esquí alpí inclouen Font-Romeu/Pyrénées 2000, Les Angles, La Quillane, Trio Porté-Puymorens, Trio Cambre d’Aze i Trio Formiguères. Aquestes sis estacions comparteixen un forfet únic, que permet esquiar a totes elles, descobrir un territori variat i conèixer les diferents estacions.
Pel que fa a les xifres, la temporada passada va registrar 997.654 dies d’esquí i una xifra de negoci de 27.628.560 €. Les estacions d’esquí nòrdic dels Pirineus Catalans inclouen el Domaine de la Calme, el Domaine de la Llose i el Domaine des Estanyols, oferint una alternativa completa per als amants de la neu i de l’entorn natural.
Valérie Watine, responsable de premsa i relacions públiques d’Atout France Espanya i Portugal, ha obert la presentació reivindicant el lideratge francès en el mapa mundial de l’esquí. Ha recordat que «França és el primer destí d’esquí del món, amb unes 350 estacions repartides per tots els seus massissos –Alps, Pirineus i altres massissos–» i ha assenyalat el creixement de nous hàbits dels clients, com les reserves d’última hora i l’interès per activitats alternatives a l’esquí.
Watine també ha remarcat l’augment constant de la clientela internacional, i ha precisat que «el mercat espanyol representa el 4,7 % de les pernoctacions internacionals, situant-lo com el sisè mercat emissor per a la muntanya a França».
Durant la presentació, Antonio Martín, director de l’oficina de turisme de Les Angles, ha subratllat que Les Neus Catalanes han agrupat set estacions d’esquí i que «entre un 25 i un 30 % dels nostres esquiadors provenen de Catalunya, un mercat absolutament clau per a nosaltres». També ha destacat la singularitat del territori, ja que «la majoria d’estacions es troben dins del Parc Natural Regional de la Cerdanya i el Capcir, a només 30 minuts de Puigcerdà i dues hores de Barcelona».
Pel que fa a les xifres, Martín ha explicat que Les Neus Catalanes han sumat 250 km de pistes esquiables, més de 100 remuntadors i una cobertura de neu superior al 70 %, amb dues escoles d’esquí i 240 monitors. També ha detallat que s’han creat 250 km d’itineraris per senderisme i raquetes, amb més de 50 activitats per a tots els públics.
Finalment, ha recordat que la temporada passada ha estat rècord, amb més de 33 milions d’euros de facturació conjunta i més d’un milió de dies d’esquí, i ha afegit que «per cada euro gastat per l’esquiador a l’estació, es generen 7 euros de retorn en comerços, restauració i lloguer de material dins del territori de Les Neus Catalanes».
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals