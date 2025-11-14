Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Somnis sobre rodes: la Cerdanya camperitza

Dues amigues fan de la seva afició la professió amb Whare Wira, una empresa de camperització de furgonetes a Puigcerdà que esdevé una referència al sector per l'estil funcional i acolldor

L'Andrea i la Laia en una furgoneta camperitzada

WHARE WIRA

Miquel Spa

Puigcerdà

A la Cerdanya, entre muntanyes i prats, en la comarca del turisme omnipresent, dues amigues han convertit una passió en professió. L’Andrea Sacrest i la Laia Marimon han transformat el seu amor pel disseny d’espais i la fusteria en Whare Wira, un taller de camperització que fa de cada furgoneta una veritable casa sobre rodes.

La història comença amb una afició compartida i una formació en interiorisme. L’Andrea recorda que ja de joveneta li encantava dissenyar espais petits, i que amb el temps aquesta inclinació es va barrejar amb la seva habilitat manual: “Una cosa és estudiar disseny i tenir tècnica, però posar-te a fer-ho i que et quedi net, això s’adquireix amb els anys”, explica. La Laia, amb qui es van conèixer fent classes d’esquí a La Molina, comparteix la mateixa passió per la fusta i l’artesania.

L’empresa va néixer fa cinc anys, agafant el relleu dels avis en els camps de la fusteria i la construcció i d’eines heretades que encara avui utilitzen. Això els va donar no només els instruments necessaris, sinó també un vincle amb la tradició artesanal: “Tenim eines que fem servir ara que són dels nostres avis”, diu l’Andrea. Aquesta combinació de coneixements antics i noves tècniques els ha permès desenvolupar un estil propi, orgànic i càlid, amb una estètica acollidora que els clients reconeixen immediatament.

L'interior d'una furgoneta feta per l'Andrea i la Laia

WHARE WIRA

El procés de creació d’una camper va molt més enllà del simple muntatge de mobles. Les furgonetes es buiden, s’aïllen, es revesteixen amb fusta tractada, i es construeixen interiors completament funcionals, adaptats a les necessitats de cada client. Els detalls, com finestres, sistemes elèctrics o dutxes portàtils, es personalitzen fins a l’últim tornavís. “Intentem que tot tingui sentit, que sigui òptim i còmode. És com si fos una caseta, una cabana sobre rodes”, explica la Laia.

Whare Wira ha aconseguit consolidar-se a la comarca, però també atrau clients de fora, especialment de Barcelona, amb un 60% dels projectes provinents de la mateixa Cerdanya. Tot i això, mantenen un ritme de producció sostenible, amb un màxim de dues furgonetes al mes, i cuiden amb detall cada projecte per assegurar la proximitat i la comunicació amb els clients.

Però l’èxit no ha canviat la seva manera de veure el negoci. “No volem créixer gaire, perquè volem poder tenir una feina i una vida raonable”, diu l’Andrea. La Laia afegeix: “El nostre objectiu és que això sigui la nostra activitat principal i no haver de compaginar-ho amb feines turístiques, que ara són dominants a la Cerdanya”. Aquesta decisió reflecteix un compromís amb la qualitat i amb un estil de vida sostenible, tant personal com professional.

Una furgoneta aondicionada amb sofà-llit i taula

WHARE WIRA

A més de les furgonetes, el taller també ha creat una línia de complements de tèxtil i suro, dissenyats per a furgonetes ja existents, com a manera d’ampliar l’experiència Whare Wira més enllà dels interiors de fusta.

La filosofia d’Andrea i Laia no es limita a l’artesania: volen demostrar que a la Cerdanya és possible fer indústria local, sostenible i de qualitat. “Intentem crear alguna cosa que no depengui del turisme i que no contamini l’ambient”, diu l’Andrea. Aquesta manera de treballar, basada en el respecte pel medi i en un estil propi, ha fet que Whare Wira sigui un referent de les camperitzacions amb identitat pròpia.

L'Andrea i la Laia, creadores de Whare wira

WHARE WIRA

Whare Wira, que significa literalment “cases de fusta sobre rodes”, no només construeix vehicles: construeix somnis. Cada furgoneta que surt del taller és un petit refugi mòbil, ple de calidesa, funcionalitat i cura pels detalls, un projecte on la tradició i la modernitat es troben en perfecta harmonia.

