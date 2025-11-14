Somnis sobre rodes: la Cerdanya camperitza
Dues amigues fan de la seva afició la professió amb Whare Wira, una empresa de camperització de furgonetes a Puigcerdà que esdevé una referència al sector per l'estil funcional i acolldor
Miquel Spa
A la Cerdanya, entre muntanyes i prats, en la comarca del turisme omnipresent, dues amigues han convertit una passió en professió. L’Andrea Sacrest i la Laia Marimon han transformat el seu amor pel disseny d’espais i la fusteria en Whare Wira, un taller de camperització que fa de cada furgoneta una veritable casa sobre rodes.
La història comença amb una afició compartida i una formació en interiorisme. L’Andrea recorda que ja de joveneta li encantava dissenyar espais petits, i que amb el temps aquesta inclinació es va barrejar amb la seva habilitat manual: “Una cosa és estudiar disseny i tenir tècnica, però posar-te a fer-ho i que et quedi net, això s’adquireix amb els anys”, explica. La Laia, amb qui es van conèixer fent classes d’esquí a La Molina, comparteix la mateixa passió per la fusta i l’artesania.
L’empresa va néixer fa cinc anys, agafant el relleu dels avis en els camps de la fusteria i la construcció i d’eines heretades que encara avui utilitzen. Això els va donar no només els instruments necessaris, sinó també un vincle amb la tradició artesanal: “Tenim eines que fem servir ara que són dels nostres avis”, diu l’Andrea. Aquesta combinació de coneixements antics i noves tècniques els ha permès desenvolupar un estil propi, orgànic i càlid, amb una estètica acollidora que els clients reconeixen immediatament.
El procés de creació d’una camper va molt més enllà del simple muntatge de mobles. Les furgonetes es buiden, s’aïllen, es revesteixen amb fusta tractada, i es construeixen interiors completament funcionals, adaptats a les necessitats de cada client. Els detalls, com finestres, sistemes elèctrics o dutxes portàtils, es personalitzen fins a l’últim tornavís. “Intentem que tot tingui sentit, que sigui òptim i còmode. És com si fos una caseta, una cabana sobre rodes”, explica la Laia.
Whare Wira ha aconseguit consolidar-se a la comarca, però també atrau clients de fora, especialment de Barcelona, amb un 60% dels projectes provinents de la mateixa Cerdanya. Tot i això, mantenen un ritme de producció sostenible, amb un màxim de dues furgonetes al mes, i cuiden amb detall cada projecte per assegurar la proximitat i la comunicació amb els clients.
Però l’èxit no ha canviat la seva manera de veure el negoci. “No volem créixer gaire, perquè volem poder tenir una feina i una vida raonable”, diu l’Andrea. La Laia afegeix: “El nostre objectiu és que això sigui la nostra activitat principal i no haver de compaginar-ho amb feines turístiques, que ara són dominants a la Cerdanya”. Aquesta decisió reflecteix un compromís amb la qualitat i amb un estil de vida sostenible, tant personal com professional.
A més de les furgonetes, el taller també ha creat una línia de complements de tèxtil i suro, dissenyats per a furgonetes ja existents, com a manera d’ampliar l’experiència Whare Wira més enllà dels interiors de fusta.
La filosofia d’Andrea i Laia no es limita a l’artesania: volen demostrar que a la Cerdanya és possible fer indústria local, sostenible i de qualitat. “Intentem crear alguna cosa que no depengui del turisme i que no contamini l’ambient”, diu l’Andrea. Aquesta manera de treballar, basada en el respecte pel medi i en un estil propi, ha fet que Whare Wira sigui un referent de les camperitzacions amb identitat pròpia.
Whare Wira, que significa literalment “cases de fusta sobre rodes”, no només construeix vehicles: construeix somnis. Cada furgoneta que surt del taller és un petit refugi mòbil, ple de calidesa, funcionalitat i cura pels detalls, un projecte on la tradició i la modernitat es troben en perfecta harmonia.
