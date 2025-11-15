La Cerdanya i l’Agència Catalana de l’Aigua concreten el pla d’inversions
El Consell Comarcal es reuneix amb el director de l’ens amb les noves depuradores pendents i la millora de les instal·lacions sobre la taula
Miquel Spa
El conseller de Medi Ambient, Josep M. Isern, i l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Cerdanya han mantingut aquesta setmana una reunió de seguiment d’inversions amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter. Un recent projecte preveu també la construcció d’una nova depuradora a Puigcerdà.
L’objectiu de la trobada ha estat mantenir el pla d’actuacions previst per les dues administracions i els ajuntaments de la comarca implicats en la millora del sanejament i separació de les aigües. En aquest sentit, entre les actuacions previstes en l’acord establert ja des de l’any 2022, hi havia intervencions de millora a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Puigcerdà, la remodelació del sistema de bombament de Martinet i millores en els accessos a les plantes. Un dels eixos principals en els què treballa el Consell des de llavors conjuntament amb l’ACA és la millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica de les plantes depuradores de la comarca. Per aquest motiu, des del 22 s’han anat realitzat els estudis preliminars per instal·lar plaques fotovoltaiques per a autoconsum a les depuradores d’Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir i Puigcerdà, les quatre plantes depuradores comarcals amb un consum energètic més elevat. L’import total d’aquestes actuacions va ascendir a 400.000 euros, finançats íntegrament per l’ACA. En aquesta línia, l’import per a l’explotació del servei de sanejament de la comarca s’havia calculat per a l’any següent en aproximadament 1.200.000 euros per a despeses directes d’explotació i en 120.000 euros per a despeses indirectes, amb un increment de la partida de despeses indirectes en 30.000 euros anuals per part de l’ACA, segons les xifres que va aportar el Consell Comarcal. n
