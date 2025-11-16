Mirant el seu cel, l’altra manera de descobrir la Cerdanya
L’entitat Astrollívia programa noves activitats per descobrir els fenòmens de l’espai i les constel·lacions des dels racons amb menys contaminació els mesos de tardor i hivern. També prepara l’observació de l’eclipsi de l’agost
Miquel Spa
L’entitat Astrollívia ofereix una manera diferent de conèixer la Cerdanya: no només pels seus paisatges i la fauna, sinó també a través del seu cel estrellat, observat des dels racons amb menys contaminació lumínica. Les nits clares i fredes de tardor i hivern es converteixen així en una finestra oberta a l’univers, amb plogudes d’estrelles, cometes i un ball de planetes visibles entre l’alba i el capvespre.
Aquest novembre, els espectacles celestes arriben amb el cometa Lemmon, que arriba al seu màxim apropament al Sol, i amb dues de les pluges de meteors més esperades de la tardor: les Tàurides i les Leònides. A més, els planetes Venus, Mart i l’estrella Antares ofereixen jocs de llum que enamoren els ulls curiosos. És un moment perfecte per aixecar la mirada, abrigar-se bé i deixar-se sorprendre per l’univers, segons han explicat des d’Astrollívia. Per als aficionats i famílies interessats a viure l’experiència de primera mà, Astrollívia ha preparat diverses activitats. La primera cita serà el 6 de desembre, en una proposta conjunta amb Travessa360º, on conflueixen astrologia i fauna. Els participants podran observar, a través de telescopis, els fenòmens astrològics característics del cel de tardor. La participació requereix inscripció prèvia.
D’altra banda, el Parc Astronòmic proposa una segona activitat per observar la pluja dels Gemínids des del Parc de Sant Guillem, amb el suport del Grup de Recerca de la Cerdanya. L’esdeveniment comptarà amb la presència del divulgador Enric Quílez, que explicarà les particularitats d’aquests estels. També cal inscripció prèvia a través del correu electrònic d’Astrollívia.
D’altra bana, Llívia ja està preparant una observació especial per al pròxim eclipsi solar del 12 d’agost de 2026, un esdeveniment astronòmic de gran rellevància que promet ser espectacular des de la comarca. Les activitats previstes inclouran sessions amb telescopis, explicacions didàctiques sobre el fenomen i consells de seguretat per a l’observació directa del sol. Els organitzadors volen aprofitar l’ocasió per combinar ciència i experiència pràctica, permetent que tant aficionats com famílies puguin gaudir del fenomen en un entorn segur i privilegiat. Aquesta iniciativa reafirma el compromís d’Astrollívia de fer del cel de la Cerdanya un recurs educatiu i cultural, mostrant que les meravelles de l’univers són a l’abast de tothom que aixeca la mirada.
