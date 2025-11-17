La Cerdanya acorda amb el Govern un impuls al teixit empresarial
El conseller Miquel Samper analitza al Consell Comarcal els projectes clau per fomentar l'ocupació i la innovació
Miquel Spa
El Consell Comarcal de la Cerdanya i el Govern han establert un pla de treball per aportar a la comarca un nou impuls en matèria d'empresa i emprenedoria. El Consell ha rebut la visita institucional del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, acompanyat pel coordinador territorial d’Empresa i Treball a l’Alt Pirineu i Aran, Hèctor Ortiz. L’acollida ha anat a càrrec del president del Consell Comarcal, Isidre Chia, juntament amb el diputat de Girona, Alfons Casamajó, i diversos consellers i conselleres comarcals.
Durant la trobada s’han treballat diversos temes clau per al desenvolupament del territori, segons han remarcat des del mateix òrgan comarcal. Entre aquests, s’ha posat l’accent en el reforç del teixit empresarial i de l’economia local, la promoció de la innovació i de nous projectes estratègics, així com el suport a emprenedors i professionals que actuen al territori. També s’ha abordat la millora de l’ocupació, amb l’objectiu de generar més oportunitats laborals i consolidar la dinamització econòmica.
La jornada de treball ha servit per compartir diagnòstics, identificar oportunitats i establir línies de col·laboració entre administracions per avançar cap a una Cerdanya més dinàmica, competitiva i cohesionada, posant el focus en la planificació de polítiques que impulsen el desenvolupament econòmic i empresarial del territori.
Igualment, l'Ajuntament de Puigcerdà també ha acollit una visita de Miquel Sàmper, que ha estat rebut a la Casa de la Vila per l’alcalde, Joan Manel Serra, i diversos regidors i regidores de la Corporació Municipal. Durant la trobada, Sàmper ha signat el Llibre d’Honor i ha rebut un obsequi institucional del consistori.
El conseller ha aprofitat l’ocasió per anunciar que, amb l’objectiu de fomentar un desenvolupament territorial equilibrat, el Govern de la Generalitat adreçarà el 50% de la captació de inversió estrangera a municipis situats fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta mesura vol impulsar l’economia de tot el territori i representar una oportunitat per a Puigcerdà i la comarca per diversificar el model econòmic, generar més oportunitats laborals i retenir el talent jove.
Posteriorment, la comitiva s’ha traslladat a les oficines de BDP Software, empresa local que acumula més de 25 anys liderant el mercat del programari TPV (Terminals Punt de Venda) a tot Catalunya. L’equip de BDP ha explicat que des dels seus inicis la firma ha apostat per la innovació i per un enfocament basat en la proximitat i el suport a través de distribuïdors especialitzats, factors que els han permès consolidar-se com a referència al sector, amb més de 90.000 llicències venudes.
La visita del conseller posa de relleu la voluntat del Govern de reforçar el desenvolupament econòmic fora de l’àrea metropolitana i el potencial de les empreses locals per contribuir a la creació d’ocupació i al dinamisme de la comarca.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper