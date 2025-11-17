La història de Bellver a partir de deu preguntes
La capital de la Batllia presenta un llibre il·lustrat amb motiu dels vuit-cents anys de la seva fundació
Miquel Spa
Bellver ha celebrat aquest dissabte la presentació del llibre 800 anys. A través de 10 preguntes, una obra editada amb motiu del vuitè centenari de la fundació del municipi. L’acte s’ha fet a la sala Pirineus del centre cívic Escoles Velles i ha reunit representants del món cultural i educatiu local.
La regidora de Cultura, Judit Trubat Ponti, ha encapçalat la presentació, en què també hi han intervingut l’autor del llibre, Marc Bernadas Villegas, i la il·lustradora, Eva Sánchez Gómez. L’acte ha comptat igualment amb la participació d’alumnes de l’Institut Escola Bellver, que han posat en valor el treball divulgatiu de la publicació i el seu paper en la commemoració del vuitè centenari.
Bellver de Cerdanya ha desplegat un programa d’activitats per marcar el 800è aniversari de la fundació del municipi. Les propostes s’han programat al llarg de l’any i inclouen accions de divulgació històrica, recuperació de tradicions i difusió del patrimoni local.
Un dels primers actes va ser la projecció del mapatge “L’altra història de Bellver” a la Plaça Major. L’audiovisual va mostrar imatges relacionades amb festes i escenes vinculades al municipi, com el Carnestoltes, els Ballets de Talló o la fira ramadera. El programa ha incorporat també la recuperació del Ball del Fanalet, una dansa de parelles amb fanalets que s’havia deixat de practicar. L’Ajuntament l’ha tornat a incloure a les festes majors amb la voluntat de mantenir elements tradicionals del calendari local.
En el marc del projecte “Fem Memori”, s’han impulsat diverses activitats de documentació històrica i participació ciutadana. Entre elles hi ha una exposició fotogràfica distribuïda en diferents punts del nucli urbà, sessions obertes de revisió de fotografies antigues i trobades per recollir testimonis orals.
Paral·lelament, s’ha iniciat la rehabilitació de la Torre de la Presó, situada al nucli antic. Els treballs tenen com a objectiu consolidar l’edifici i incorporar-lo a un recorregut de contingut històric sobre l’origen medieval de Bellver.
El calendari de commemoració inclou també un cicle de conferències, unes jornades de patrimoni, una representació teatral sobre la fundació del municipi i l’edició o reedició de diversos materials de recerca històrica.
Amb aquest conjunt d’actes, Bellver ha organitzat un any dedicat a explicar els seus orígens i a difondre informació sobre la seva evolució al llarg dels segles.
