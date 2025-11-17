Puigcerdà activa un pla per adequar la Policia Local a la llei
L'equip de govern admet que el cos arrossega mancances organitzatives i de dimensionament que no s’ajusten al que estableix la normativa
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha admès que el cos de la Policia Local arrossega mancances organitzatives i de dimensionament que no s’ajusten del tot al que estableix la normativa, una situació detectada des de fa temps i que el govern municipal considera prioritària. Actualment, el cos pateix diverses baixes, compta amb agents interins i té candidats que, tot i haver superat les oposicions, han de completar la formació a l’acadèmia, fet que prolonga les vacants. L'actual plantilla no compleix la normativa legal sobre policies locals a Catalunya pel fet que no disposa d'un comandament amb grau superior d'inspector, tal com han explicat des del consistori. Segons el consistori, el reforç de personal està condicionat a la capacitat del pressupost municipal i a l’encaix amb la relació de lloca de treball, que ja preveu els ajustaments necessaris per estabilitzar la plantilla i garantir un servei adequat.
La situació no és nova. En els darrers anys l'Ajuntament ha patit dificultats per consolidar una plantilla estable. Les incorporacions temporals per cobrir baixes i períodes de formació, els anuncis municipals d’ampliar el nombre d’agents fins a una plantilla òptima, les convocatòries d’oposicions i els processos selectius que sovint allarguen els terminis, així com els obstacles estructurals derivats d’una organització amb efectius insuficients han deixat sovint el cos amb la impossibilitat de cobrir els torns de nit. L’Ajuntament ha intentat reorganitzar el cos i reforçar-ne el comandament, en un context marcat per la dificultat de retenir personal, la dependència de l’Escola de Policia de Catalunya i la pressió operativa que suposa cobrir la seguretat local amb una plantilla intermitent.
El govern municipal insisteix que la voluntat és passar d’un cos sostingut parcialment per interinitats a una estructura estable i dimensionada segons les necessitats reals del municipi. No obstant això, ha recordat que els terminis dependran tant dels processos de selecció i formació com de la capacitat econòmica del consistori, que haurà d’equilibrar les necessitats del servei amb el marge pressupostari disponible.
