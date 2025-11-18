Edifici senyorial al cor de Puigcerdà: d'estar abandonat a espai de formació
L'Ajuntament dedicarà a usos educatius l'antiga Acadèmia del Llac i el farà entrar en un pla de replantejament d'equipaments públics
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un pla estratègic per redefinir l’ús dels seus edificis públics i adaptar-los a les necessitats actuals. Entre els immobles implicats figuren l’antiga Acadèmia del Llac, la Casa dels Mestres, el dipòsit de la Colònia Simón, la seu de l’Arxiu Comarcal i el mateix edifici consistorial.
L’alcalde, Joan Manel Serra, ha assegurat que “volem aprofitar els edificis que ja tenim, molts dels quals estan en estat precari, abans de pensar en comprar-ne de nous.” En aquest marc, l’Ajuntament planteja rehabilitar la Casa dels Mestres, on hi ha sis habitatges pràcticament en desús. Serra ha remarcat que “amb la manca d’habitatge social al municipi, no podem permetre que aquests pisos estiguin tants anys sense utilitzar-se. L’objectiu és rehabilitar-los i incorporar-los a la bossa d’habitatge social”.
Pel que fa a l’antiga Acadèmia del Llac, l’alcalde ha explicat que se la destinarà a “activitats educatives de diferents àmbits”, i que ja s’han mantingut converses amb diverses entitats per estudiar subvencions que permetin donar vida cultural al recinte. En aquest sentit, la capital cerdana te sobre la taula projectes educatius pendents de tenir una seu propia com ara l'Escola d'Idiomes o, encara per crear, l'Escola d'Adults.
L’antiga Acadèmia del Llac de Puigcerdà va ser construïda a principis del segle XX com una casa senyorial situada al parc de l’estany. Inicialment estava dedicada a usos lúdics, amb banys i un cafè que aprofitaven l’entorn privilegiat. Amb el temps, l’edifici va deixar aquesta funció recreativa i es va convertir en un centre educatiu: l’escola-internat Mont Cerdà, que acollia alumnes d’arreu, especialment de Barcelona.
En l'anteior mandat municipal, l’Ajuntament havia plantejat donar-li un nou ús com a seu de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Aquest projecte incloia la construcció d’un annex per ampliar la capacitat d’emmagatzematge i adaptar l’espai a les necessitats tècniques d’un arxiu modern.
Dins d'aquest pla per replantejar els usos d'alguns equipaments municipals, la seu de l’Arxiu Comarcal, ubicada al passeig 10 d’Abril, quedarà lliure quan es traslladi a la nova ubicació. Serra ha avançat que “podria acollir temporalment algunes dependències municipals mentre es duen a terme les millores a la casa consistorial”.
Pla de remodelació del consistori
En paral·lel, l'Ajuntament te pedent un projecte de reforma integral de l’edifici consistorial per aprofitar les plantes superiors i fer-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda. La reforma ha d'incloure la instal·lació d’un ascensor i la redistribució dels espais administratius per modernitzar les instal·lacions i garantir l’ús total del consistori. Aquest plantejament busca combinar la preservació arquitectònica amb la funcionalitat i la inclusió, i forma part del pla estratègic de redefinició d'espais municipals.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT