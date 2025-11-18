L'èxit de la primera Mostra de teatre amateur de Llívia obre la porta a una programació estable al municipi
La representació de l’obra “La importància de ser Frank”, pel grup La Mar de teatre, va segellar dissabte dos mesos de funcions
Miquel Spa
Aquest dissabte va finalitzar la primera mostra de teatre amateur de Llívia, amb la representació de l’obra “La importància de ser Frank”, pel grup La Mar de teatre. “La valoració que fem des de l’Ajuntament de la mostra, en conjunt, és molt positiva. Estem contents per l’afluència mitjana de públic, que ha estat d’unes 80 persones, deixant de banda el dia que va actuar els alumnes de l’escola de teatre de Llívia, que vam omplir l’espai, amb 140 assistents. Però, estem especialment satisfets per la resposta que hem obtingut del públic, que s’ha mostrat molt entusiasmat per la iniciativa. I els grups amateurs que hi han participat, que ens han felicitat per la decisió. A tot plegat, ara pensem en la possibilitat d’oferir una programació continuada durant uns mesos determinats l’any”, ha explicat la regidora de Promoció municipal, Turisme, Cultura i Esports, Marta Catasús.
Aquesta programació no anirà en detriment de la mostra que mantindrà la seva projecció. De fet, ja es treballa en la segona edició. Aquests projectes estaran coordinats per l’actual responsable de l’escola de teatre amateur de Llívia, Quim Castelló. “Voldria destacar que per a la programació del teatre a Llívia, per al pròxim any, voldríem comptar amb les formacions que estan en actiu a la Cerdanya”, ha indicat Catasús.
La mostra de teatre amateur de Llívia s’ha dut a terme aquests mesos d’octubre i novembre, amb la representació de quatre peces teatrals en quatre caps de setmana diferents. “Escolta, mira i mata”, amb la companyia Vada Retro Teatre; la “Remor dels cargols”, amb el grup Magma 2011 -obra finalista en el premi amb millor guió d’obra teatral amateur-; “Un jurat femení”, pels alumnes de l’escola de teatre de Llívia i, finalment, aquest dissabte, “La importància de ser Frank”, per la Mar de teatre.
Des de l’Ajuntament de Llívia i l’escola de teatre per a adults de Llívia s’ha volgut mostrar l’agraïment a l’associació Teatre Jove de Bellver de Cerdanya que ha deixat l’equip de so i il·luminació i han col·laborat gestionant aquesta part tècnica durant les representacions.
