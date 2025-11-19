Cerdanya, destí ornitològic
Hotelers i empresaris del sector turístic es formaran per atraure visitants aficionats a l'observació d'aus en un entorn privilegiat amb, entre d'altres espècies nidificants, els quatre grans voltors
Miquel Spa
El sector turístic de la Cerdanya farà un pas endavant en la diversificació de la seva oferta amb la nova formació en turisme ornitològic que se celebrarà el pròxim 27 de novembre. La iniciativa, adreçada a professionals del territori, pretén dotar-los de coneixements bàsics per integrar l’observació d’ocells en experiències guiades, productes culturals i activitats de natura. El curs combinarà sessions teòriques amb una sortida de camp per identificar espècies i entendre el potencial natural de la comarca. La formació anirà a càrrec de l’especialista en fauna i dinamització de natura Jordi Dalmau, de l'empresa naturalista de l'Alt Urgell, Aubèrria.
El potencial turístic d’aquesta riquesa ornitològica fan de la Cerdanya un potencial nou destí dels aficionats. A Catalunya, el turisme d’observació d’ocells ha crescut de manera constant en la darrera dècada i s’ha convertit en una eina per desestacionalitzar l’activitat turística i generar ocupació especialitzada. Espais com el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Montseny i les zones estèpiques de Lleida (Belianes-Preixana, la Timoneda d’Alfés o la Serra de Bellmunt-Almenara) reben cada any milers de visitants atrets per la biodiversitat.
Amb el nou curs, la Cerdanya vol posicionar-se encara més dins aquest mapa d’oportunitats. El Consell Comarcal i els agents del sector veuen en el turisme ornitològic una via per reforçar l’oferta de natura de qualitat, respectuosa amb l’entorn i alineada amb el model sostenible que la comarca vol consolidar. La Cerdanya fa l'especialització de la ma d'Aubèrria, una empresa ambiental amb seu a la Seu d’Urgell especialitzada en ecologia, educació ambiental i divulgació de la natura al Pirineu. L’entitat, ubicada al carrer Regència d’Urgell, combina consultoria tècnica —amb estudis de fauna, flora, migració d’ocells i seguiments científics— amb l’organització d’experiències de natura orientades tant al públic general com a centres educatius i visitants. Des del 2016 gestiona la Muntanya d’Alinyà, una finca privada de més de 5.000 hectàrees, on impulsa activitats d’observació d’aus, especialment de rapinyaires, i rutes interpretatives. Entre les propostes més conegudes hi ha “Menjant amb Voltors”, una sortida guiada per observar l’alimentació del trencalòs, l’aufrany, el voltor comú i el voltor negre, i “Guarda per un dia”, que permet participar directament en la gestió dels punts d’alimentació. L’empresa també ofereix rutes per observar mamífers d’alta muntanya i activitats de descoberta de la biodiversitat.
Els quatre voltors amb nidificació estable
L’ornitologia és un dels grans atractius silenciosos de la Cerdanya, especialment a l’entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró, on, entre altres, conviuen i nidifiquen les quatre espècies de voltor: El voltor comú és el més abundant i es pot observar planant en grans grups aprofitant les corrents tèrmiques. Més esquiu, el trencalòs, una espècie emblemàtica dels Pirineus, hi manté zones de cria estables; és conegut per la seva tècnica singular de trencar ossos deixant-los caure des de l’aire. El voltor negre, el més gran d’Europa, ha tornat progressivament als Prepirineus després de programes de reintroducció i ja s’observa de manera puntual a la Cerdanya. Completa el quartet l'aufrany, més petit i migrador, present sobretot a la primavera i a l’estiu.
A més dels grans carronyaires, la plana cerdana i els ambients humits associats al Segre i als estanys d’alta muntanya ofereixen un mosaic ideal per a nombroses espècies. S’hi poden observar rapinyaires com l’àliga daurada, el falcó pelegrí o l’esparver, així com ocells forestals com el picot negre, el més gran d’Europa. Els prats de dall i els espais agrícoles allotgen espècies emblemàtiques com la grua, la tórtora europea, la merla de pit blanc o la piula gola-roja, mentre que les zones humides acullen el bertrol (bitó), l’ànec collverd, la fotja i diverses espècies de passeriformes migradors. La diversitat d’hàbitats fa que la comarca sigui, cada temporada, un punt d’observació privilegiat per a experts i aficionats.
