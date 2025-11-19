L'Arxiu de Cerdanya presenta els últims treballs sobre història de la vall
La sisena edició de la revista bianual Era recull els treballs presentats a les Jornades d’Estudis Comarcals de l'any passat
Miquel Spa
Aquest divendres, a les set de la tarda, a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, es durà a terme la presentació del sisè volum de la revista ERA, la publicació cerdana de recerca. ERA és una revista, en format llibre, que va néixer el 2015 per recollir els treballs que s’havien presentat, un any abans, a les Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya, jornades que organitza cada dos anys el Consell Comarcal de la Cerdanya, el Grup de Recerca de la Cerdanya (GRC) i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
El sisè volum d’ERA recull, en aquest cas, les ponències i els treballs de recerca que es van presentar, l’any passat, a les jornades d’estudis comarcals. Són 14 treballs, de 16 autors diferents, la meitat dels quals són investigadors locals. Estudis vinculats a diferents aspectes de la Guerra Civil espanyola predominen entre els títols publicats, però també n’hi ha dedicats al patrimoni monumental, mobiliari i artístic, i a la música, entre altres.
L’acte de presentació anirà a càrrec de l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; la consellera de Cultura del Consell Comarcal de la Cerdanya, Mar Quera; el president del GRC, Enric Quílez, i la directora de l’Arxiu, Erola Simon.
La revista s’edita gràcies a l’ajut econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona, l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya, i està coordinada per l’Arxiu Comarcal.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT