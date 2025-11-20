Endesa reforça la xarxa de Puigcerdà amb la renovació d'una línia de mitja tensió
L’objectiu és reforçar la resiliència, augmentar la capacitat de distribució i millorar la qualitat del servei a la capital cerdana i a Llívia
Miquel Spa
Endesa ha iniciat una actuació de millora a la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Puigcerdà, amb la renovació de diversos trams d’una línia subterrània. L’objectiu és reforçar la resiliència, augmentar la capacitat de distribució i millorar la qualitat del servei tant a la capital de la Cerdanya com al municipi veí de Llívia.
En total, es substituiran 310 metres de cable d’alumini per un de nou de major secció, cosa que permetrà incrementar la potència de transport d’energia. Concretament, la companyia renovarà 240 metres de cable d’alumini de 70 mm² per cable de 240 mm², triplicant-ne la secció, mentre que en un altre punt la secció més que es duplica, passant de 70 metres de cable de 150 mm² a cable de 240 mm².
Les obres han començat al carrer Camí Antic de Llívia, a Puigcerdà, i aquesta setmana continuen al carrer Major, amb obertura de rases per estendre el nou cablejat principalment per la calçada i, en alguns trams puntuals, per la vorera. Durant el període d’obres, que es preveu que finalitzi a final de novembre si les condicions meteorològiques ho permeten, es programaran alguns talls de subministrament, que seran comunicats prèviament als clients afectats.
Aquesta millora tècnica permetrà repartir millor la càrrega, especialment en cas d’incidències, així com distribuir més energia per la mateixa infraestructura. En definitiva, l’actuació ajudarà a esponjar la xarxa i donar resposta tant a eventuals puntes de consum com al creixement vegetatiu i a les necessitats del mercat local.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes