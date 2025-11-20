Joan Pous, exalcalde de Bellver, era estudiant quan va morir Franco: «Vam fer una festa a la universitat»
Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, Regió7 ha pogut parlar amb diferents veus del territori que ho van viure
«Quan va morir Franco estava estudiant Geografia i Història a la Universitat de Lleida i, per celebrar-ho, vam fer una gran festa», explica Joan Pous, exalcalde de Bellver i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, rememorant l’episodi que va viure amb 31 anys.
Qualifica el pas de la dictadura a la transició democràtica com «un canvi brutal», especialment per a les generacions anteriors a la seva, que van viure el franquisme en els temps de major esplendor. Així ho va percebre amb els seus pares, republicans de soca-rel, «van passar de viure amb una certa por a un context completament diferent en què ja havia perdut la seva autoritat», relata.
«Franco no va existir en cada poble i ciutat de l’estat, ell estava a Madrid. Si la dictadura tenia poder a tot arreu és perquè a cada indret hi havia algú que la imposava», comparteix. El seu ampli abast, però, es va desfermar aquell 20 de novembre de 1975 i Pous no va poder estar-se’n de celebrar-ho.
