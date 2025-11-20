Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joan Pous, exalcalde de Bellver, era estudiant quan va morir Franco: «Vam fer una festa a la universitat»

Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, Regió7 ha pogut parlar amb diferents veus del territori que ho van viure

Joan Pous, en una imatge d'arxiu

Joan Pous, en una imatge d'arxiu / Marc Marcè

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

«Quan va morir Franco estava estudiant Geografia i Història a la Universitat de Lleida i, per celebrar-ho, vam fer una gran festa», explica Joan Pous, exalcalde de Bellver i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, rememorant l’episodi que va viure amb 31 anys.

Qualifica el pas de la dictadura a la transició democràtica com «un canvi brutal», especialment per a les generacions anteriors a la seva, que van viure el franquisme en els temps de major esplendor. Així ho va percebre amb els seus pares, republicans de soca-rel, «van passar de viure amb una certa por a un context completament diferent en què ja havia perdut la seva autoritat», relata.

«Franco no va existir en cada poble i ciutat de l’estat, ell estava a Madrid. Si la dictadura tenia poder a tot arreu és perquè a cada indret hi havia algú que la imposava», comparteix. El seu ampli abast, però, es va desfermar aquell 20 de novembre de 1975 i Pous no va poder estar-se’n de celebrar-ho.

