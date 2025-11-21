Emprenedoria a la Cerdanya: un catàleg amb quinze projectes fets per dones
La nova eina de promoció de les empreses es podrà consultar en línia a través del Consell Comarcal
Miquel Spa
El projecte “Emprenedoria té nom de dona” neix amb l’objectiu de donar visibilitat a quinze iniciatives liderades per dones a la Cerdanya i esdevé una eina per reforçar la igualtat, l’oportunitat, el talent i la creativitat en l’àmbit rural. Impulsat des de l’Àrea de Promoció Econòmica i el Consell Comarcal, el catàleg recull trajectòries i projectes que posen de manifest la innovació, la determinació i la resiliència d’aquestes professionals, que han tirat endavant les seves propostes en un territori amb característiques pròpies.
El recull també vol contribuir a trencar el biaix de gènere que encara condiciona l’emprenedoria i reivindica l’arrelament com un valor afegit. Les experiències de les participants mostren com han sabut convertir els reptes del territori en motors de creixement personal i empresarial, alhora que generen activitat econòmica i reforcen el teixit local.
El catàleg, concebut com una eina de consulta i inspiració, estarà disponible en format digital a través del web del Consell Comarcal. Entre els projectes n'hi ha de diversos àmbits com ara el comercial, l'artesà, la creació d'espelmes, la camperització de furgonetes, l'odontologia o el veterinari.
