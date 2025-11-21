Interrompuda la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per robatori de cable
La incidència deixa sense servei tota la línia, perquè a partir de la Garriga està tallada per obres
ACN
Barcelona
La circulació de l'R3 es troba interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència provocada per robatori de cable, segons ha informat Adif. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Vic i la Garriga amb parada a totes les estacions, i entre Vic i Puigcerdà amb parades a les estacions intermèdies, segons informa Renfe.
Aquesta incidència fa que tota la línia estigui sense servei, ja que a partir de la Garriga està tallada per obres. Aquesta situació ja es va donar aquest dijous, quan la línia va quedar tallada en el mateix tram durant més d'una hora.
