L'enfarinada a la Cerdanya és nevada generosa al Capcir, on es podria avançar la temporada d'esquí
Amb els 27 cm de neu que han caigut a Formigueres, Les Angles podria activar l'estrena de la campanya els pròxims dies
Si be el temporal ha deixat de moment una enfarinada cosmètica a les cotes baixes de la Cerdanya, a les cotes més altes i especialmenet a la comarca veïna del Capcir, la de més altitud dels Països Catalans, el front hi ha deixat un gruix de neu generós de fins a 40 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres, segons ha avançat el mitjà especialitzat Diari de la Neu. En aquest escenari, Les Angles, habitualment una de les estacions més matineres de la Catalunya del Nord, ha rebut aquest primer impuls hivernal amb intensitat, reforçant els preparatius per a l’inici de la temporada.
Tot i que la data oficial d’obertura continua fixada per al divendres 28 de novembre, les condicions actuals podrien permetre avançar l’activitat en alguns sectors alts els poxims dies si el temps continua afavorint-hi. A banda de la nevada natural, el fred persistent que domina el massís facilita la producció de neu, un element indispensable per consolidar la base i garantir una bona qualitat en les primeres pistes que es posin en funcionament.
