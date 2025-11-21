L'Hospital de Cerdanya fa front comú al Pirineu per redactar un estatut del treballador fronterer
Les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial s'ueneixen per establir un marc legal que equipari salaris i eviti la doble imposició entre altres aspectes
Miquel Spa
L’Hospital de Cerdanya ha fet un front comú amb les AECT Euroregió Nova Aquitania Euskadi Navarra i l’Euroregió Pirineus Mediterrani per redactar de manera conjunta una proposta d’estatut del treballador d’aquestes organitzacions binacionals. La iniciativa pretén establir un marc laboral comú que reconegui la singularitat de professionals que operen en àmbits transfronterers, un dels grans reptes que afronta l’Hospital de Cerdanya. Gestionar treballadors de dos països amb condicions laborals coherents i equilibrades és complex, ja que implica la coordinació de plantilles binacionals, l’equiparació dels salaris, l’eliminació de la doble fiscalitat i el reconeixement àgil de les titulacions, tot combinat amb cultures administratives i normatives diferents i la necessitat de garantir un servei públic de qualitat.
El projecte ha sorgit en el marc d'una trobada internacional d'organismes que treballen en zones de frontera, la reunió anual de la European Cross-Border Platform. L’esdeveniment ha reunit més de 150 representants d’organitzacions locals, regionals i europees compromeses amb la cooperació transfronterera. Durant les sessions, el paper de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT) ha quedat especialment destacat com a instrument estable i fiable per al desenvolupament de projectes conjunts i la gestió de serveis públics a les zones de frontera.
En aquest marc, el director general de l’AECT Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha posat èmfasi en els principals reptes d’aquestes organitzacions. “El punt més urgent és reconèixer la singularitat binacional de les AECT. Demanem als nostres professionals un esforç extra: entendre diferents cultures, models i relacions amb les administracions, sovint amb condicions laborals desiguals respecte a altres territoris”, ha destacat.
Durant la trobada, tres AECT de l’eix pirinenc, incloent-hi l’Hospital de Cerdanya, han presentat un projecte conjunt per elaborar una proposta d’Estatut del Professional de les AECT. La iniciativa preveu la sol·licitud de finançament europeu a través del programa POCTEFA i busca el suport de totes les AECT que treballen en cooperació a escala continental.
Amb aquesta actuació, l’Hospital de Cerdanya reafirma el seu compromís amb un model de cooperació transfronterera que posa al centre la qualitat dels serveis públics, la cohesió territorial i la dignificació de les condicions laborals dels professionals que en fan possible el funcionament.
