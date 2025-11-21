La línia ferroviària de la Cerdanya tindrà una base a Ripoll
Les obres per fer-hi el taller de manteniment ja han començat i es preveu que pugui entrar en servei durant el segon semestre del 2026
La Cerdanya també es beneficiarà, tot i que més indirectament, del Pla Integral de Tallers i Manteniment de Renfe. En el seu cas, perquè la línia R3 de Renfe, que hi dona servei i que connecta la comarca amb l’àrea metropolitana passant pel Ripollès, Osona i el Vallès, també disposarà d’una d’aquestes instal·lacions en un punt relativament pròxim. En aquest cas, s’ha previst a Ripoll i l’objectiu és que ja pugui entrar en servei a final de l’any que ve. De fet, ja se n’ha començat la construcció, que suposarà una inversió de 16,6 milions d’euros.
Segons el pla, aquest taller s’ubicarà a la zona de l’estació de passatgers (de fet, pràcticament al davant, al costat oposat d’andanes, en un terreny entre les vies i el riu Ter).
En aquest cas, disposarà de quatre vies de treball per al manteniment, i tindrà assignada una dotació màxima de 32 trens de 100 metres de longitud. Les vies d’estacionament del taller tindran una capacitat màxima de cinc combois de 100 metres. Com a elements principals disposarà, com en el cas del que es farà també a Manresa, d’un torn de fossat (màquina que serveix per perfilar i reequilibrar les rodes i allargar-ne així la vida útil); un túnel de rentatge, mitjans d’elevació i un sistema d’extracció dels lavabos dels trens.
La construcció de la nova base de Ripoll ha estat un projecte àmpliament reclamat per les plataformes d'usuaris del tren i veïns, com ara Perquè no ens fotin el tren, l'associació Promoció per al Transport Públic (PTP) i El Ripollès Existeix, que han sol·licitat l'agilitació de les obres per reduir les incidències i els temps d'espera en la reparació dels trens mitjançant la prestació d'un servei més pròxim.
La necessitat de tallers emplaçats en el territori es va fer patent durant la primera fase de les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga, a la tardor de 2023, quan el tall de la línia va impedir durant més de tres mesos que els trens accedissin als tallers de Barcelona. Llavors l'actual taller provisional de Ripoll va fer les funcions bàsiques de manteniment. Aquesta tardor s’ha fet efectiu un nou tall que tindrà una durada de 16 mesos, i en el futur el desdoblament de via haurà de continuar cap a Vic, la qual cosa posa més pressió a la posada en marxa d'unes dependències ben equipades per poder prestar el servei adequat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco