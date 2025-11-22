Els Centres d'Atenció Primària de Cerdanya, d'excursió amb els pacients
Les sortides volen demostrar que l’exercici regular, guiat i adaptat, pot esdevenir una eina potent per promoure la salut
Miquel Spa
La Fundació Hospital de Puigcerdà ha activat un projecte per eforçar els programes de promoció de la salut a través dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de la Cerdanya. En aquesta ocasió, ho fa amb sortides de marxa nòrdica organitzades conjuntament amb l’IDAPA adreçada als pacients. El CAP de Bellver de Cerdanya ha celebrat dues sortides de marxa nòrdica els dies 13 i 20 de novembre.
L’activitat és oberta a tothom i pretén fomentar l’exercici moderat i regular entre la població, especialment en un entorn natural que convida a caminar. El punt d’inici de les sortides és el mateix CAP de Bellver de Cerdanya, des d’on també es gestionen les inscripcions.
La marxa nòrdica és una disciplina originària dels països escandinaus que consisteix a caminar amb l’ajuda de bastons específics. El moviment, que combina cames, braços i tronc, facilita una activació muscular molt més completa que la caminada tradicional i redueix l’impacte sobre les articulacions.
Professionals de l’àmbit de la salut la destaquen com una pràctica especialment recomanable per la seva accessibilitat, ja que es pot adaptar a tots els nivells, i per la seva eficiència a l’hora de millorar la resistència cardiovascular, la postura, la força muscular i fins i tot l’estabilitat. A més, caminar en grup afavoreix la socialització, un factor clau per al benestar emocional.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Hospital de Puigcerdà reforça la línia de treball de salut comunitària que promou des dels CAP, integrant l’activitat física en la rutina de la població i fomentant hàbits que contribueixin a prevenir malalties i millorar la qualitat de vida.
Les sortides de novembre volen demostrar que l’exercici regular, guiat i adaptat, pot esdevenir una eina potent per promoure la salut, especialment en un territori on l’entorn natural es converteix en un aliat de primer ordre.
Les sortides de marxa nòrdica s’integren dins una programació comunitària més àmplia que la Fundació Hospital de Puigcerdà desplega als consultoris locals d’All, Bolvir, Ger i Guils de Cerdanya. Aquest novembre continuen els tallers setmanals d’exercici terapèutic i memòria, i com a novetat s’hi afegeix una sessió de benestar emocional impartida per la referent de benestar emocional i comunitari. Totes aquestes activitats formen part del projecte per millorar l’accessibilitat als serveis de salut en els pobles més petits de la comarca, gràcies a la presència d’una tècnica en cures auxiliars d’infermeria que compta, a més, amb el suport d’una eina d’intel·ligència artificial per reforçar l’atenció.
