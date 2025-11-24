Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
Els van enxampar circulant per un camí protegit on hi ha presència de gall fer, una espècie autòctona amenaçada a Catalunya
Regió7
Els Agents Rurals han denunciat un grup de motoristes al parc natural del Cadí Moixeró en ser enxampats circulant per camins on tenen l'accés restringit. Com informen fonts del cos, més de tres vehicles van passar per zones on hi ha presència de gall fer, una espècie d'au autòctona amenaçada a Catalunya, ignorant la senyalització que adverteix sobre la prohibició d'aquesta pràctica, tant per l'impacte que té en el medi ambient com també per a la seva fauna.
En aquest sentit, els Agents Rurals recorden que estan intensificant els controls per reduir les infraccions relacionades amb la circulació motoritzada en el medi natural arreu de Catalunya i insten la ciutadania a respectar la senyalització de les zones de protecció de les espècies que estan en perill.
