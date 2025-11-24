Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró

Els van enxampar circulant per un camí protegit on hi ha presència de gall fer, una espècie autòctona amenaçada a Catalunya

Motoristes que han estat denunciats al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Motoristes que han estat denunciats al Parc Natural del Cadí-Moixeró / Agents rurals

Regió7

Manresa

Els Agents Rurals han denunciat un grup de motoristes al parc natural del Cadí Moixeró en ser enxampats circulant per camins on tenen l'accés restringit. Com informen fonts del cos, més de tres vehicles van passar per zones on hi ha presència de gall fer, una espècie d'au autòctona amenaçada a Catalunya, ignorant la senyalització que adverteix sobre la prohibició d'aquesta pràctica, tant per l'impacte que té en el medi ambient com també per a la seva fauna.

En aquest sentit, els Agents Rurals recorden que estan intensificant els controls per reduir les infraccions relacionades amb la circulació motoritzada en el medi natural arreu de Catalunya i insten la ciutadania a respectar la senyalització de les zones de protecció de les espècies que estan en perill.

TEMES

