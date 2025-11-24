La nova comarca del Parc del Cadí, ja des de l'escola
Un projete educatiu fomenta el sentiment de comunitat entre els infants dels disset municipis que son dins el seu límit de protecció i els cinc més en l'àrea d’influència
Miquel Spa
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha estrenat aquest curs un projecte educatiu que reimpulsa la voluntat de fer néixer entre la població, en aquest cas ja des de l'edat escolar, la consciència de comunitat. Es tracta d'un recurs pedagògic que vol reforçar la consciència de pertinença al territori protegit: l’“agenda del Pirineu”. Aquest quadern, que utilitzen la majoria dels alumnes vinculats als Camps d’Aprenentatge del parc, inclou cada setmana un fragment divulgatiu sobre natura, curiositats mediambientals i propostes de reflexió, sempre acompanyat d’una il·lustració d’Àlex Mascarell.
Els continguts abasten temes tan diversos com fenòmens geològics, fauna o paisatge. Un dels recentment publicats es dedica a les Penyes Altes del Moixeró, un cim de 2.276 metres, punt de trobada de les províncies de Barcelona, Girona i Lleida i un dels indrets més singulars del parc. Aquest tipus de material té l’objectiu d’apropar el medi natural als joves i fomentar una mirada crítica i responsable sobre el territori.
El Cadí-Moixeró com a “nova comarca” natural
La creació de l’agenda del Pirineu forma part d’un projecte més ampli del parc per concebre el seu àmbit protegit com una mena de nova comarca, amb identitat pròpia i cohesió social. La direcció del parc treballa per reforçar els vincles entre els municipis que en formen part i potenciar un desenvolupament local basat en els valors naturals i culturals de la zona.
El parc inclou disset municipis dins del seu límit protegit i cinc més en la seva àrea d’influència, que configuren un espai ampli i divers amb realitats econòmiques i comunitàries compartides. Entre aquests municipis hi ha Bagà, Castellar de N’Hug, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Saldes, Vallcebre, Alp, Das, Urús, Alàs i Cerc, Cava, Josa i Tuixén, la Vansa i Fórnols, Bellver de Cerdanya, Montellà i Martinet, Riu de Cerdanya i Gósol.
En conjunt, aquest espai suma prop de 1.000 km², una extensió que els gestors del parc volen gestionar amb una mirada conjunta, integrant protecció ambiental, dinamització econòmica i identitat cultural. Amb aquesta filosofia, s’organitzen trobades amb cooperatives, projectes locals, entitats culturals i agents econòmics per impulsar iniciatives que arrelin al territori i reforcin la seva singularitat.
Un paratge únic amb valor ambiental i simbòlic
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un dels espais protegits més extensos de Catalunya, amb unes 41.000 hectàrees que abracen les comarques de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya. El relleu és molt variat: des de valls al voltant dels 800 metres fins a cims que superen els 2.600 metres, com el Vulturó, el punt més alt del parc.
Aquest territori acull una diversitat biològica remarcable, amb espècies emblemàtiques de l’alta muntanya pirinenca i una gran varietat d’hàbitats. A més, el parc disposa de la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, que avala el seu compromís amb un model turístic respectuós i alineat amb la vida de les comunitats locals.
Una mirada al futur: educació, territori i comunitat
Iniciatives com l’agenda del Pirineu evidencien la voluntat dels gestors del Cadí-Moixeró d’impulsar una relació més estreta entre les escoles, les poblacions i el parc. Es tracta d’anar més enllà de la protecció del medi, promovent una implicació emocional i cultural que faci que la ciutadania senti el parc com a propi.
La idea de considerar aquest territori com una nova comarca natural té com a objectiu reforçar els llaços entre els municipis i generar projectes compartits. En aquest context, l’agenda del Pirineu és molt més que un recurs educatiu: és una eina que ajuda a construir identitat i comunitat al voltant d’un patrimoni natural excepcional.
