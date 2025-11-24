Rodes de neu a la Cerdanya: el canvi d'armari dels vehicles
Els conductors de la Cerdanya i l’Alt Urgell es preparen per l’hivern canviant els pneumàtics dels vehicles mentre França i Andorra activen les seves normatives més estrictes de circulació amb neu
Miquel Spa
Amb l’arribada del fred, les gelades i els primers pronòstics de neu, els conductors de la Cerdanya i l’Alt Urgell s’afanyen a posar els vehicles a punt per garantir que podran circular amb seguretat durant tot l’hivern.
Tot i així, tant les autoritats com la tradició dels mateixos veïns recorden cada any el mateix: mentre neva, millor no circular. Evitar desplaçaments innecessaris redueix riscos, facilita que les màquines llevaneu treballin amb rapidesa i evita que vehicles mal equipats acabin col·lapsant carreteres. Mecànics de Puigcerdà i diversos tallers de la Cerdanya expliquen que, malgrat que aquests dies es percep més moviment, no hi ha un augment significatiu de la demanda. Asseguren que es tracta d’una dinàmica ja estable, repetida any rere any: molts veïns de la comarca ja tenen el costum arrelat de canviar els pneumàtics amb l’arribada de les primeres glaçades. El fet que la Cerdanya tingui una població relativament reduïda i que bona part dels treballadors que estan obligats a desplaçar-se per feina facin el canvi de rodes cada temporada fa que l’activitat als tallers sigui força constant i sense pics destacats.
En aquest context, França manté activa una normativa estricta que obliga a circular amb pneumàtics d’hivern entre l’1 de novembre i el 31 de març. Aquesta exigència afecta les zones de muntanya de 48 departaments, entre els quals els Pirineus Orientals (Alta Cerdanya, Capcir i Alt Conflent), Arieja i Haute-Garonne, tres territoris que limiten directament amb la Catalunya del sud i que són punts habituals de pas de conductors cerdans. La mesura, vigent des de fa dos anys, s’aplica als turismes, vehicles lleugers, furgonetes i autocaravanes, que han de portar cadenes metàl·liques, fundes tèxtils per a com a mínim dues rodes motrius o bé quatre pneumàtics d’hivern instal·lats. Les mateixes obligacions s’estenen també als vehicles pesants de mercaderies i als autocars que circulen per aquests territoris.
Els pneumàtics d’hivern homologats són els que porten el distintiu 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), identificable per la icona d’un floc de neu dins el perfil de tres muntanyes. També són vàlids els models marcats amb M+S, M.S o M&S, tot i que fins a l’1 de novembre de 2024 es manté un període de tolerància que permet circular amb pneumàtics només marcats com a M+S. Pel que fa als pneumàtics 4 estacions, només es consideren aptes com a pneumàtics d’hivern si incorporen el segell 3PMSF, o —durant el període transitori dels tres primers anys— almenys la inscripció M+S. En canvi, els vehicles equipats amb pneumàtics amb tacs en queden exempts. A Andorra, l’obligació també comença l’1 de novembre, però s’allarga fins al 15 de maig. A més, el país manté un codi de colors per indicar les condicions de circulació hivernal: fase groga, taronja, vermella i negra, de menys a més restrictiva, que determina si calen equipaments especials, si hi ha trams tallats o si només poden circular vehicles adequadament equipats.
En plena temporada de fred, tot apunta que els conductors del Pirineu hauran de combinar precaució, equipament adequat i paciència, especialment quan les nevades facin acte de presència. Les autoritats insisteixen que la millor manera d’evitar ensurts és no sortir a la carretera mentre neva i deixar que els serveis de manteniment facin la seva feina per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible.
