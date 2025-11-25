Plataforma pel Patrimoni de la Cerdanya: els nous guardians de les restes arqueològiques
La nova entitat DEPAC vetllarà els jaciments que es descobreixin i actualitzarà el catàleg de la comarca
La Cerdanya activa aquesta setmana la Plataforma en defensa del Patrimoni cerdà (DEPAC), una iniciativa que reuneix diverses entitats i particulars amb l’objectiu de protegir el patrimoni arqueològic, arquitectònic i paisatgístic de la comarca. Entre els impulsors hi ha el Grup de Recerca de Cerdanya, l’Institut d’Estudis Ceretans, l’Associació Ceretània i el Grup d’Amics de Montellà, tot i que la plataforma està oberta a més participants, incloent-hi veïns de l’Alta Cerdanya. Tant és així que entre els fundadors que assistiran aquest pròxim dissabte a la presentació de la plataforma també hi ha una vintena de particulars, entre els quals professors, arquitectes i altres professionals vinculats amb el món del patrimoni.
Segons Enric Quílez, del Grup de Recerca de Cerdanya i un dels responsables de la iniciativa, la plataforma neix per cobrir un buit en la protecció del patrimoni local: “El que no hi havia era un grup que vetllés estrictament patrimoni arqueològic i patrimoni arquitectònic. Això és bàsicament en el què ens centrem. La idea és presentar la plataforma i els objectius de futur”. La DEPAC vol actuar com a punt de referència quan apareguin restes arqueològiques durant obres a la comarca, activant els protocols de conservació establerts i avaluant la rellevància de cada troballa. També treballarà en la recopilació i actualització del catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic de cada municipi per tenir un registre complet i accessible de tots els elements reconeguts oficialment, i reclamar la inclusió de possibles jaciments o elements que encara no estiguin protegits. La plataforma es presenta aquest disssabte, dia 29 de novembre, a les 11 hores, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà.
La plataforma, segons Quílez, està complementada per una vintena de persones, entre arquitectes, historiadors i particulars amb interès en el patrimoni, i planteja com a primer acte la presentació pública de la iniciativa. Durant aquesta trobada, es farà un resum dels projectes en curs i del plantejament de futur, alhora que es compartiran interessos i prioritats, especialment en els àmbits de arquitectura i arqueologia, que són els focus principals de la DEPAC.
Amb aquesta iniciativa, la DEPAC vol consolidar-se com un actor clau en la defensa i conservació del patrimoni de la Cerdanya, garantint que el desenvolupament urbanístic de la comarca sigui compatible amb la protecció dels seus valors culturals i naturals, i assegurant que les troballes arqueològiques i els elements arquitectònics rellevants siguin degudament documentats i preservats.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?