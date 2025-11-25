Temporada d'esquí: obertura imminent de Masella
L'estació ultima els preparatius per activar els remuntadors en una campanya amb el 30% més d'innivació i un estalvi d'energia del 25%
Miquel Spa
La temporada d'esquí 2025 2026 està a punt de començar. Masella té prevista l’obertura de la seva temporada d'aquesta mateixa setmana, convertint-se possiblement en la primera estació a inaugurar el curs a tot l'estat. Aquesta decisió arriba en un context marcat per nevades recents i temperatures molt baixes que han reforçat les condicions per a l’esquí a la Cerdanya gràcies a la producció de deu.
Les últimes nevades han deixat gruixos de neu significatius a les cotes altes, superiors als 30 centímetres divendres. D'altra banda, el fred persistent ha ajudat a consolidar el mantell i millorar la qualitat dels circuits amb la innivació. Aquest escenari favorable ha revifat les expectatives per a un inici de temporada anticipat. En aquest sentit, a la Cerdanya els canons de neu estan a ple rendiment des de fa més d'una setmana possibilitant l'acumulació de més gruixos.
La Molina, la setmana que ve
Altres estacions tenen fixat obrir més tard: Baqueira Beret té prevista l’obertura el 29 de novembre, mentre que Boí Taüll, La Molina i Espot preveuen començar la temporada el 4 de desembre, just a les portes del pont festiu de la Puríssima. Masella no ha especificat el dia exacte, però podria ser abans del cap de setmana, la qual cosa li permetria obrir també abans que els Angles, al Capcir, que té la intenció d'obrir el dissabte 28.
Novetats de la campanya
Masella encetarà la temporada amb diverses novetats: renovació total de la Sala de Màquines principal, ubicada al Pla de Masella. "Això ens permetrà estalviar energia, incrementar la capacitat de producció de neu i millorar l’eficiència global de tota la xarxa de la neu produïda", segons han explicat des de l'estació. D'altra banda, també s'ha produït la substitució parcial de canons a pistes per d’altres de nous, que són més eficients. "Aquestes millores, ambientalment més sostenibles, permeten estalviar fins a un 25% d’energia, reduint l’empremta de carboni, controlar el cost de l’energia i, finalment produir un 30% de neu més, maximitzant la producció en condicions marginals. Tot plegat per augmentar la quantitat de neu produïda, amb una millor neu de qualitat pols, amb una instal·lació més sostenible i eficient".
