"Encarem la temporada d'esquí amb molt optimisme i contents per poder treballar també el pont de la Puríssima"
La directora comercial de Masella Maite Martí dona la benvinguda als primers esquiadors en una estació que ha invertit un milió d'euros en millorar la producció de neu
Masella ha estat la primera estació del Pirineu i de l’Estat a obrir la temporada. Amb quin ambient es viu aquesta primera jornada?
Estem molt contents. Avui dimecres hem inaugurat la temporada i hem estat la primera estació del Pirineu i de l’Estat a obrir. Sempre que hi ha una mica de neu donem el tret de sortida, i avui, tot i ser un dia feiner, hi ha hagut força esquiadors amb ganes de tornar a calçar-se els esquís.
Les condicions meteorològiques han condicionat aquesta obertura?
Avui hem tingut molt vent a les cotes altes i mitjanes, fet que ha limitat parcialment l’obertura. Tot i això, a partir de demà i durant el cap de setmana s’aniran obrint més remuntadors i més pistes per preparar l’estació de cara al Pont de la Puríssima.
Quins sectors estan oberts aquest primer dia?
Avui tenim obert el sector de Coma Oriola i la zona de Masovera. Si el vent ho permet, ja avui al migdia o demà, s’obrirà également fins al Pla de Masella.
Amb quines perspectives encareu la nova temporada?
Les expectatives són molt bones. Comencem la temporada el 26 de novembre, una data que feia dos anys que no podíem assolir, ja que no s’havia pogut obrir per la Puríssima. Això ha estat possible gràcies a les darreres nevades i, especialment, al fred intens que hem tingut, propi de ple hivern.
Aquest inici també ha estat possible gràcies a inversions recents. En què s’han centrat?
Aquesta temporada Masella ha fet una inversió important en neu produïda amb la construcció d’una nova sala de màquines. També s’ha apostat fortament per la sostenibilitat. Aquestes millores permeten produir neu amb un 30% menys de consum energètic, fet que repercuteix directament en la reducció dels costos d’explotació.
Quina ha estat la inversió total aquesta temporada?
La inversió ha estat de gairebé un milió d’euros. La principal inversió ha estat la nova sala de producció de neu, però també hem renovat molts canons per models més moderns i eficients energèticament.
