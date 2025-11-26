Ganes de neu: de Reus a Masella en un viatge de 200 km i 20 graus
Una de les primeres famílies d'esquiadors de la temporada a tot l'estat surt de casa a les set per travessar el país i tastar els primers descensos
Neizan Fernández ha estat un dels primers esquiadors que aquest dimecres han volgut estrenar la temporada d’hivern a Masella. Veí de Reus, al Baix Camp, ha recorregut més de dues hores de viatge per ser present a la inauguració de la primera estació del Pirineu i de tot l’Estat que obre aquest hivern.
Fernández no ha vingut sol. L’acompanyen els seus pares i la seva parella, amb qui ha volgut convertir aquest primer dia de neu en una jornada especial en família. “L’any passat ja vam venir una vegada i ens va agradar molt. Aquest any hem decidit repetir i passar un dia tots junts”, explica.
La jornada ha començat molt d’hora per al grup. A les sis del matí ja estaven drets, i una hora després, a les set, sortien de Reus en direcció a la Cerdanya per fer els 200 quilòmetres d'una tirada. Un trajecte que, a més del canvi de paisatge, ha suposat també un fort contrast de temperatures: de la suavitat del clima al litoral tarragoní han passat als aproximadament cinc graus sota zero a Masella, amb una sensació tèrmica propera als dotze negatius, un salt d’uns vint graus al termòmetre en poques hores.
Tot i que no són esquiadors habituals d’esquí alpí, el grup és aficionat al snowboard. “Nosaltres fem ‘snow’”, comenta. L’any passat ja van descobrir Masella amb un amic i l’experiència els va deixar tan bon regust de boca que enguany no han dubtat a tornar. “Ens va agradar molt i, per això, hem repetit”, resumeix.
Fernández destaca que aquest any les condicions són encara millors que les de la temporada anterior. Tot i el vent en algunes cotes, la neu i l’ambient els han convençut plenament. Tant és així que ja tenen pensat tornar al llarg de l’hivern. “Ara hem agafat unes plances d'snows nostres i, a partir d’ara, vindrem més sovint”, avança.
Malgrat que el desplaçament és llarg i que tot just han pogut fer una escapada d’un dia, el grup té clar que tornarà a baixar a Reus aquest mateix vespre. “Sí, tornem avui mateix”, explica, amb un somriure que evidencia que l’esforç i el fred intens no els fan enrere. La passió per la neu i les ganes de gaudir-la en família han estat motius suficients per assumir el viatge d’anada i tornada en el mateix dia.
Neizan Fernández representa el perfil d’aficionat que, tot i viure lluny del Pirineu, no dubta a aixecar-se de matinada, suportar temperatures plenament hivernals i recórrer centenars de quilòmetres per viure la primera jornada de neu de la temporada. Una passió que, segons afirma, continuarà viva al llarg de tot l’hivern.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell