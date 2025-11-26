Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ganes de neu: de Reus a Masella en un viatge de 200 km i 20 graus

Una de les primeres famílies d'esquiadors de la temporada a tot l'estat surt de casa a les set per travessar el país i tastar els primers descensos

La família Fernández de Reus, a punt per esquiar

La família Fernández de Reus, a punt per esquiar / MIQUEL SPA

Miquel Spa

Miquel Spa

Masella

Neizan Fernández ha estat un dels primers esquiadors que aquest dimecres han volgut estrenar la temporada d’hivern a Masella. Veí de Reus, al Baix Camp, ha recorregut més de dues hores de viatge per ser present a la inauguració de la primera estació del Pirineu i de tot l’Estat que obre aquest hivern.

Fernández no ha vingut sol. L’acompanyen els seus pares i la seva parella, amb qui ha volgut convertir aquest primer dia de neu en una jornada especial en família. “L’any passat ja vam venir una vegada i ens va agradar molt. Aquest any hem decidit repetir i passar un dia tots junts”, explica.

La jornada ha començat molt d’hora per al grup. A les sis del matí ja estaven drets, i una hora després, a les set, sortien de Reus en direcció a la Cerdanya per fer els 200 quilòmetres d'una tirada. Un trajecte que, a més del canvi de paisatge, ha suposat també un fort contrast de temperatures: de la suavitat del clima al litoral tarragoní han passat als aproximadament cinc graus sota zero a Masella, amb una sensació tèrmica propera als dotze negatius, un salt d’uns vint graus al termòmetre en poques hores.

Esquiadors pujant als remuntadors de Coma Oriola

Esquiadors pujant als remuntadors de Coma Oriola / MIQUEL SPA

Tot i que no són esquiadors habituals d’esquí alpí, el grup és aficionat al snowboard. “Nosaltres fem ‘snow’”, comenta. L’any passat ja van descobrir Masella amb un amic i l’experiència els va deixar tan bon regust de boca que enguany no han dubtat a tornar. “Ens va agradar molt i, per això, hem repetit”, resumeix.

Fernández destaca que aquest any les condicions són encara millors que les de la temporada anterior. Tot i el vent en algunes cotes, la neu i l’ambient els han convençut plenament. Tant és així que ja tenen pensat tornar al llarg de l’hivern. “Ara hem agafat unes plances d'snows nostres i, a partir d’ara, vindrem més sovint”, avança.

Malgrat que el desplaçament és llarg i que tot just han pogut fer una escapada d’un dia, el grup té clar que tornarà a baixar a Reus aquest mateix vespre. “Sí, tornem avui mateix”, explica, amb un somriure que evidencia que l’esforç i el fred intens no els fan enrere. La passió per la neu i les ganes de gaudir-la en família han estat motius suficients per assumir el viatge d’anada i tornada en el mateix dia.

Neizan Fernández representa el perfil d’aficionat que, tot i viure lluny del Pirineu, no dubta a aixecar-se de matinada, suportar temperatures plenament hivernals i recórrer centenars de quilòmetres per viure la primera jornada de neu de la temporada. Una passió que, segons afirma, continuarà viva al llarg de tot l’hivern.

