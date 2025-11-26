L'Alt Pirineu aixeca la veu: "ens falten recursos socials"
La negativa del Govern a renovar el contracte amb els Consells Comarcals afecarà programes com el Servei d'Atenció a Domicili, els Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència o els Serveis d'Intervenció Socioeducativa
ACN/M.S.
Els consells comarcals de l'Alt Pirineu alerten que hauran d'encarar el 2026 amb una "falta de recursos" en l'àrea de serveis socials. Tot plegat, segons han explicat, deriva de la pròrroga del contracte programa actual, que havia d'acabar aquest any. A través d'un comunicat critiquen que "tot i que el Govern es va comprometre a tenir a punt per al proper gener el nou marc 2026-2029", l'11 de novembre passat el Departament de Drets Socials i Inclusió els va comunicar que continuarien amb el pla ara vigent. Aquest fet, segons han lamentat, implica que diversos serveis essencials quedin "infrafinançats i infradotats", ja que amb la pròrroga del contracte no es preveu, almenys de moment, augmentar professionals ni actualitzar imports.
El Servei d'Atenció a Domicili (SAD), els EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència), els SIS (Serveis d'Intervenció Socioeducativa) o els EBAS (Equips Bàsics d'Atenció Social) són alguns dels afectats per la pròrroga del contracte programa. A més, des dels consells comarcals pirinencs veuen "amb molta preocupació" el fet que es vulgui excloure del marc actual de serveis socials l'àrea de joventut. Així, afirmen que, entre d'altres, aquesta mesura "aboca a la inseguretat laboral molts dels tècnics actuals".
Al comunicat, els diversos ens detallen que, fins a finals del mes de setembre, les entitats municipalistes van intentar negociar nous continguts en el nou contracte programa. Tot plegat, segons han indicat, incidint en un increment de recursos econòmics i de personal "per fer front a una cada vegada més complicada i tensionada situació de les àrees bàsiques dels serveis socials", motivada per l'augment de població i persones ateses, i l'aparició de noves qüestions que cal afrontar.
Per als consells comarcals "és del tot incoherent que el Govern no hagi prioritzat al llarg d’aquest any l'enfortiment, urgent, dels serveis socials, i que siguin ajuntaments i consells comarcals els que cobreixin parts importants dels serveis infrafinançats". Tot i això, han apuntat que signaran la pròrroga "per responsabilitat", ja que, asseguren, no es pot deixar a la ciutadania sense aquests serveis. Finalment, han volgut manifestar la seva "preocupació i intranquil·litat" davant una situació que consideren "crítica", la qual es veu agreujada en comarques de muntanya amb elevats índexs d’envelliment i sobreenvelliment, dispersió geogràfica, problemes per trobar professionals i cobrir baixes.
