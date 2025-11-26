L'obertura de l'esquí per la Puríssima assegura a la Cerdanya el 15% del negoci turístic anual
El pont que inicia la campanya d'hivern aporta un volum de negoci directe i indirecte estimat en 20 milions d'euros a la comarca
L’obertura de la temporada d’hivern aquest mes de novembre ha rellançat les previsions del sector del turisme a la Cerdanya de cara al Pont de la Puríssima. Masella ha iniciat aquest dimecres l’activitat i la Molina ho farà el cap de setmana, fet que permet a la comarca activar el principal motor econòmic del període hivernal. Les estimacions situen en el 15% del total anual la part de la facturació turística que es concentra durant el pont, amb un volum de negoci d’uns 20 milions d’euros. La Cerdanya no vivia un pont de la Puríssima amb l'esquí en marxa des de la temporada 2022 2023.
Durant els dies del Pont de la Puríssima, les estacions de la Molina i Masella poden arribar a generar prop de 50.000 dies d’esquí. Amb un preu mitjà del forfet d’uns 50 euros, aquest volum genera un retorn econòmic en diversos subsectors. Les dades del sector estableixen que per cada euro que ingressen les estacions, se’n generen nou més en àmbits vinculats a l’hostaleria, la restauració, el comerç i els serveis complementaris, fet que situa el volum total al voltant dels 20 milions d’euros.
El sector turístic de la Cerdanya registra una facturació anual de 83,2 milions d’euros, xifra que representa el 30,2% de l’economia comarcal. L’activitat dona feina directa a prop d’un miler de treballadors, el 36,9% de la població ocupada. L’inici de la temporada d’hivern al novembre incideix en aquests indicadors.
La directora comercial de Masella, Maite Martí, ha indicat que l’obertura d’avui permet a l’estació operar durant el pont. “Haver pogut iniciar la temporada abans del Pont de la Puríssima permet treballar aquest període, que té un pes específic en el balanç de la temporada”, ha assenyalat. Martí ha afegit que l’inici al novembre condiciona l’activitat de l’estació i del conjunt del sector turístic. Martí ha indicat que l’obertura anticipada també incideix en l’ocupació perquè permet activar abans les plantilles vinculades a l’operativa de l’estació i als serveis del seu entorn, la qual cosa incideix directament en el funcionament d'hotels, restaurants, comerços, lloguer de material i empreses d’activitats.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell