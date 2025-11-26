Masella estrena la temporada d'esquí a tot l'estat
Els primers esquiadors aprofiten els més de 30 centímetres de neu d'una campanya que tres anys després recuperarà el pont de la Puríssima
Puntuals a les nou del matí, amb el fred rigorós que en els darrers dies ha permès l'estació innivar les pistes, els primes aficionats han estrenat la temporada d'esquí 2025 2026 a Masella. L'estació cerdana ha avançat l'obertura de la campanya fidel al seu esperit de començar la campanya el més aviat possible i, alhora, ser també els últims en tancar. Les primeres desenes d'esquiadors han estat aficionats de la Cerdanya, membres de les escoles d'esquí i també esquiadors amb moltes ganes vinguts d'arreu de Catalunya. Amb aquesta estrena, Masella ha obert la temporada a tot el Pirineu i l´estat. Amb aquesta estrena, la Cerdanya afronta un pont de la Puríssima amb esquí, fet que no es va produir en els ultims dos anys.
Masella inicia aquesta setmana la temporada amb amb pistes obertes que formen un circuit d'onze quilòmetres de descens i un mantell blanc amb gruixos de neu de 30 a 35 centímetres. Els accessos a l'estació a partir d'aquest dijous són pel Pla de Masella, a 1600 metres i per Coma Oriola, a 1950 metres. L'estació te la intenció d'anar obrint nous sectors a partir de divendres. Avui dimecres el vent ha fet tancar l'accés pel Pla de Masella.
Masella ha obert una temporada amb diverses novetats: renovació integral de la Sala de Màquines principal, ubicada al Pla de Masella. "Això ens permetrà estalviar energia, incrementar la capacitat de producció de neu i millorar l’eficiència global de tota la xarxa de la neu produïda", segons han explicat des de l'estació. D'altra banda, l'estació també ha substituit parcialment els canons a pistes per d’altres de nous, que són més eficients. "Aquestes millores, ambientalment més sostenibles, permeten estalviar fins a un 25% d’energia, reduint l’empremta de carboni, controlar el cost de l’energia i, finalment produir un 30% de neu més, maximitzant la producció en condicions marginals. Tot plegat per augmentar la quantitat de neu produïda, amb una millor neu de qualitat pols, amb una instal·lació més sostenible i eficient". L'estació ha fet una inversió d'un milió d'euros que li fan encarar la campanya amb un gran optimisme i ganes de superar la temporada anterior, que va tenir un segon tram molt bo, segons ha explicar en nom de Masella Maite Martí.
