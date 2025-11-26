La Molina avança l'obertura a aquest cap de setmana
L'estació de la Generalitat oferirà gruixos de neu d’entre 20 i 40 centímetres de neu pols i condicions per obrir catorze pistes de les zones de Pista Llarga, Trampolí i Cap de Comella
L’estació d’esquí i muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), avança l’obertura de la temporada a aquest cap de setmana. D’aquesta manera, l’estació cerdana dona dissabte, 29 de novembre, el tret de sortida de Pirineu365, que agrupa les sis estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. En un principi, Ferrocarrils havia fixat l'obertura pel dia quatre de desembre, però les bones condicions de neu han possibilitat avançar una setmana l'estrena.
Les nevades dels darrers dies, les baixes temperatures i l’intens treball dels equips de l’estació han permès que La Molina disposi a dia d’avui de gruixos de neu d’entre 20 i 40 centímetres de neu pols i les condicions òptimes per obrir 14 pistes de les zones de Pista Llarga, Trampolí i Cap de Comella.
També hi haurà operatius 5 remuntadors: Telecadira de Pista llarga, Trampolí i Cap de Comella i les cintes Johan Cruyff i parc infantil de Pista Llarga, així com el lloguer de material. Pel que fa als punts de restauració, obrirà el restaurant-cafeteria Alabau i l’Autoservei. I en quant a activitats complementàries, el Parc d’Aventura, el Circuit de la Fauna, la Pista trineus Coll Sise, el Tubbing i el Campament de Nadal. També estarà obert el Centre d’Esport Adaptat, els guardaesquís i les escoles d’esquí. Més informació: lamolina.cat.
Després d’aquest cap de setmana, l’estació romandrà tancada per tal de preparar-se per tornar a obrir el dijous 4 de desembre i ja de forma continuada fins a final de temporada.
Forfets
A més, per primera vegada i com a novetat per encetar la temporada d’hivern 25-26 de Pirineu365, els forfets de temporada de totes les estacions de muntanya Ferrocarrils es podran fer servir aquest cap de setmana a La Molina.
Així, les persones que hagin adquirit aquest suport, sigui de l’estació que sigui, podran gaudir de les primeres baixades per les pistes de l’estació de la Cerdanya. Els que tenen el suport de La Molina l’han d’usar de la forma habitual. Els que tingui el de la resta d’estacions caldrà que passin prèviament per les oficines de l’estació, on se’ls donarà el passi necessari.
La resta d’estacions de Pirineu365, ubicades al llarg del Pirineu català (Boí Taüll, Espot, Port Ainé, a la part de Lleida; i Vall de Núria i Vallter a la part de Girona) mantenen la previsió d’obertura per al Pont de la Puríssima, sempre i quan les condicions de fred i neu es mantinguin.
Tots els equips de pistes de les estacions estan treballant de forma intensa per tal que a partir del 4 desembre es pugui obrir el màxim de dominis esquiables i oferir, també, la resta d’activitats complementàries a l’esquí per tal de disposar de la més àmplia oferta d’activitats per gaudir de la neu i la muntanya.
