Prefecte d'Occitània: "el model sanitari transfronterer és el bo, en deu anys s'ha doblat l'atenció als pacients francesos'
L'Hospital de Cerdanya reforça els enllaços amb les autoritats de l'estat francès
El prefecte d’Occitània ha defensat a Puigcerdà que “el model sanitari transfronterer és el bo” i ha destacat que l’atenció a pacients francesos s’ha doblat en deu anys. L’Hospital de Cerdanya ha rebut la visita institucional del prefecte de la Regió Occitània, Pierre-André Durand, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament del centre, considerat el primer hospital transfronterer operatiu a Europa i peça clau en l’atenció sanitària de la Cerdanya i el Capcir. Durand ha arribat acompanyat del subprefecte de Prada, Didier Carponcin, i de la consellera diplomàtica Sophie Moal-Makame, membre també del Consell d’Administració de l’AECT.
La delegació ha estat rebuda per la direcció del centre, que ha exposat l’estructura singular d’aquest hospital de governança binacional i els reptes assistencials d’un territori marcat per l’orografia, les distàncies i la convivència entre els sistemes de salut català i francès. El prefecte Durand ha mostrat interès especialment en els mecanismes de cooperació sanitària i en la capacitat del centre per donar resposta a un entorn de muntanya amb necessitats específiques.
Durant la trobada, el director general adjunt, Xavier Guibert, ha remarcat el paper creixent de l’Hospital en l’atenció al vessant nord dels Pirineus, on la proximitat amb Puigcerdà facilita l’accés a serveis mèdics que, en molts casos, serien llunyans per carretera. Segons Guibert, “l’atenció als pacients francesos s’ha doblat en els darrers deu anys, cosa que confirma que el model transfronterer és una resposta eficaç i necessària per garantir una assistència de qualitat a banda i banda de la frontera”.
La visita de Durand reforça, segons fonts del centre, la bona sintonia institucional entre ambdós estats i la vigència d’un projecte que, més d’una dècada després de la seva posada en marxa, continua essent referent europeu en cooperació sanitària. L’Hospital de Cerdanya es consolida així com un element vertebrador per al conjunt de la comarca i una garantia d’accés a la salut per als habitants de la Cerdanya i el Capcir.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les empreses que més facturen de Manresa