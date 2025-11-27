Els treballadors fronterers de l'Hospital de Cerdanya ja no hauran de tributar a Espanya i França
El Tresor públic francès ja ha comunicat el desistiment de l'Agència Tributària espanyola
Marta Lluvich
La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat que el govern espanyol ha posat fi a la doble imposició dels treballadors de l'Hospital de la Cerdanya. El Tresor públic francès ja ha comunicat als treballadors el desistiment per part de l'Agència Tributària Espanyola de la seva interpretació sobre el lloc de tributació. Pané, en resposta al grup de Junts, també ha explicat que els treballadors podran recuperar els imports pagats a la hisenda espanyola sempre que renunciïn als procediments judicials que està en marxa. Fins a 32 empleats de l’Hospital de Cerdanya de nacionalitat espanyola i que viuen a l’Alta Cerdanya, van denunciar ja fa més d'un any que es veien abocats a haver de pagar impostos a Espanya i França.
Els treballadors van denunciar que tot i que la governança de l’equipament sanitari recau en una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) -en què Catalunya participa en un 60% i França en un 40%-, no se’ls tenia en compte la condició de treballadors transfronterers. Això implicava que, a banda de pagar cada any a la hisenda francesa, l'espanyola els reclamava un 19% del sou per l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR).
Pané ha dit que d'aquesta manera es manté el criteri seguit des de la constitució de l'Hospital Transfronterer, evitant la doble imposició. Mentrestant, l'hospital continua assessorant els treballadors durant tot el procés de regularització i retorn.
La consellera ha explicat que hi ha altres serrells encara per resoldre pel que fa a la gestió de l'hospital transfronterer. És un cas únic i aquest fet fa que vagin sortint aspectes que no estan ben tancats com és el cas del romanent de tresoreria. Per tant, hi ha diversos temes, serrells, que en aquests moments no es recullen des del punt de vista de la protecció jurídica, ha dit.
El diputat de Junts, Jordi Fàbregas, ha expressat el neguit dels treballadors que "no tenen cap comunicació de l'agenda espanyola i no tenen cap comunicació tampoc del Govern català". Fàbregas ha demanat a la consellera una reunió amb els treballadors per assegurar-los que realment si retiren les accions judicials se'ls retornaran els diners.
Model únic a Europa
El model de gestió de l’Hospital de Cerdanya és únic a Europa, ja que l’equipament dona servei a una població de 32.000 persones, repartides entre 53 municipis de la Baixa i l’Alta Cerdanya i el Capcir. El projecte es va idear fa més de dues dècades i el centre va obrir portes ara fa deu anys.
