Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada
Les estacions nòrdiques de la Cerdanya, Alt Urgell i Port del Compte confien viure un bon inici de temporada gràcies a la neu caiguda i la que s'espera
ACN
Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida encaren la nova temporada amb optimisme després de les nevades dels darrers dies. Baqueira Beret donarà el tret de sortida dissabte vinent, mentre que les estacions de FGC començaran a funcionar el 4 de desembre.
Ramon Sellés, director de Lles de Cerdanya i representant de Tot Nòrdic, ha posat l’accent en la tranquil·litat de les estacions d’esquí de fons, que venen uns 1.000 forfets de temporada cada any i atrauen l’interès creixent per excursions amb raquetes de neu. Tot i que els circuits encara no tenen prou neu, es preveu obrir alguns quilòmetres abans del pont de la Puríssima.
Albert Estella, director del Solsonès Port del Comte, ha explicat les particularitats de la seva estació, situada a la part més meridional dels Pirineus i amb menys precipitacions. Gràcies a la millora de pistes, la sembrada d’herba i la plantació d’arbres al llarg de 20 anys, ja es pot esquiar amb només 10 centímetres de neu, evitant que el sol fon la capa de neu massa ràpidament.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha recordat que el sector preveu vendre uns 1,4 milions de forfets, una xifra similar a la de temporades anteriors. També ha destacat la inversió total de 14,4 milions d’euros realitzada aquest any per les 11 estacions lleidatanes, que, sumada a les dècades anteriors, arriba als 151 milions d’euros, posant de relleu la preocupació pel canvi climàtic i la sostenibilitat dels complexos.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha subratllat que la comarca disposa de més de 500 quilòmetres esquiables, la xifra més alta de tot l’Estat i dels Pirineus. L’esquí genera 2.200 llocs de treball directes i uns 8.000 indirectes, i les nevades recents reforcen les expectatives positives de cara al pont de la Puríssima.
Els responsables de les estacions han posat de manifest els seus reptes i característiques. Enric Serra, director de Negoci i Estratègia de FGC – Turisme, ha valorat les nevades favorables a Boí Taüll, Port Ainé i Espot i confia a obrir totes les estacions el 4 de desembre amb èxit.
Alex Barés, director general de Baqueira Beret, ha destacat la necessitat de garantir el relleu generacional dels esquiadors i ha reclamat suport institucional per recuperar iniciatives com la setmana blanca a les escoles. Joaquim Alsina, de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, ha afegit que treballen perquè el programa Esport Blanc Escolar s’estengui a tots els centres educatius de Catalunya i no només a les comarques de muntanya.
La temporada s’encara amb bones perspectives gràcies a les condicions de neu i a les inversions realitzades, que permeten afrontar els reptes climàtics i garantir una oferta atractiva tant per a esquiadors alpins com de fons.
