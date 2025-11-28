Encesa dels llums de Nadal: un Puigcerdà de colors
La il·luminació s'estén als carrers més perifèrics i als barris de la capital cerdana
Puigcerdà dona el tret de sortida aquest divendres dia 28 a la temporada nadalenca amb la tradicional Festa d’Encesa de Llums, que omplirà de música, dansa, colors i il·lusió els carrers i places del nucli urbà. L’acte comença a dos quarts de set del vespre amb un “tardeo” a càrrec del DJ RIKRD; a les 19:30 s’ha pogut gaudir d’un espectacle de dansa a càrrec de Pas a Pas Gym Dance, i a les 19:45 ha tingut lloc el compte enrere per encendre els llums nadalencs, il·luminant la plaça Santa Maria i els carrers adjacents. La festa es tanca amb un espectacular castell de focs, mentre els assistents podran degustar xurros i xocolata calenta.
La festa no només marca l’inici de les celebracions, sinó que també actua com a motor de dinamització del teixit comercial i turístic de la vila. Els comerços locals han decorat els aparadors i preparat promocions especials per atraure veïns i visitants, aprofitant l’ambient nadalenc per reforçar la presència de públic als carrers i potenciar la venda de proximitat.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha ampliat la il·luminació nadalenca a barris i zones perifèriques com la Colònia Simon i l’entorn de l’estany, amb l’objectiu que l’ambient festiu arribi a tot el municipi. Aquesta mesura permet dinamitzar no només el centre, sinó també altres nuclis residencials, reforçant la presència de veïns i visitants i creant un efecte positiu sobre el comerç de tota la vila.
Segons el consistori, la combinació d’actes culturals, oci i estratègia comercial contribueix a consolidar Puigcerdà com una destinació atractiva durant la campanya de Nadal, atraient turistes i fomentant l’ús dels serveis i equipaments locals. L’objectiu és que la vila es converteixi en un referent de vitalitat a la Cerdanya, combinant tradició, entreteniment i dinamització econòmica.
Amb la Festa d’Encesa de Llums d’avui, Puigcerdà inicia una temporada nadalenca marcada per la màgia, la cohesió social i la potenciació del comerç i el turisme.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada