Encesa dels llums de Nadal: un Puigcerdà de colors

La il·luminació s'estén als carrers més perifèrics i als barris de la capital cerdana

Les llums de Nadal a Puigcerdà

Les llums de Nadal a Puigcerdà / AJ PUIGCERDÀ

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

Puigcerdà dona el tret de sortida aquest divendres dia 28 a la temporada nadalenca amb la tradicional Festa d’Encesa de Llums, que omplirà de música, dansa, colors i il·lusió els carrers i places del nucli urbà. L’acte comença a dos quarts de set del vespre amb un “tardeo” a càrrec del DJ RIKRD; a les 19:30 s’ha pogut gaudir d’un espectacle de dansa a càrrec de Pas a Pas Gym Dance, i a les 19:45 ha tingut lloc el compte enrere per encendre els llums nadalencs, il·luminant la plaça Santa Maria i els carrers adjacents. La festa es tanca amb un espectacular castell de focs, mentre els assistents podran degustar xurros i xocolata calenta.

La festa no només marca l’inici de les celebracions, sinó que també actua com a motor de dinamització del teixit comercial i turístic de la vila. Els comerços locals han decorat els aparadors i preparat promocions especials per atraure veïns i visitants, aprofitant l’ambient nadalenc per reforçar la presència de públic als carrers i potenciar la venda de proximitat.

En els darrers anys, l’Ajuntament ha ampliat la il·luminació nadalenca a barris i zones perifèriques com la Colònia Simon i l’entorn de l’estany, amb l’objectiu que l’ambient festiu arribi a tot el municipi. Aquesta mesura permet dinamitzar no només el centre, sinó també altres nuclis residencials, reforçant la presència de veïns i visitants i creant un efecte positiu sobre el comerç de tota la vila.

Segons el consistori, la combinació d’actes culturals, oci i estratègia comercial contribueix a consolidar Puigcerdà com una destinació atractiva durant la campanya de Nadal, atraient turistes i fomentant l’ús dels serveis i equipaments locals. L’objectiu és que la vila es converteixi en un referent de vitalitat a la Cerdanya, combinant tradició, entreteniment i dinamització econòmica.

Amb la Festa d’Encesa de Llums d’avui, Puigcerdà inicia una temporada nadalenca marcada per la màgia, la cohesió social i la potenciació del comerç i el turisme.

