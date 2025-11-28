El Govern incorpora dues expedicions directes a l'autobús Barcelona Puigcerdà
Es tracta d’una sortida de Barcelona a Puigcerdà els divendres a la tarda i d’una altra en sentit invers els diumenges pensades pels estudiants
A partir d’avui, el servei d’autobús que connecta Barcelona amb Puigcerdà i Llívia, operat per Alsina Graells (ALSA), incorpora dues noves expedicions. Es tracta d’una sortida directa de Barcelona a Puigcerdà els divendres a la tarda i d’una altra en sentit invers els diumenges a la tarda.
Fins ara, els viatgers procedents de la Cerdanya han de fer bona part de les parades al Berguedà i al Bages, allargant el temps de trajecte i dificultant els desplaçaments més directes. Les noves connexions directes permetran reduir significativament els temps de viatge i oferiran un recorregut més còmode i eficient per als usuaris.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica impulsa aquesta ampliació amb l’objectiu de millorar la mobilitat, especialment dels estudiants que viatgen habitualment entre la capital catalana i la Cerdanya. La mesura respon a les necessitats detectades al territori, incloses les traslladades pel Consell Comarcal de la Cerdanya, en un context en què el nombre de viatgers de la línia que enllaça Barcelona amb el Berguedà ha crescut un 15,6% durant el 2024.
A més, aquestes connexions directes contribueixen a mitigar els efectes del tall de la línia R3 de Rodalies, facilitant desplaçaments més àgils i còmodes per als usuaris.
Aquest reforç del transport públic es subvenciona a través del Fons Climàtic, amb una aportació anual d’uns 43.000 euros. Aquest instrument públic destina el 50% dels ingressos de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com l’impuls del transport públic sostenible.
Amb aquestes mesures, la Generalitat aposta per potenciar la mobilitat pública, reduir l’impacte ambiental i donar resposta a la demanda creixent de viatgers entre Barcelona i la Cerdanya, afavorint connexions més directes i còmodes per a tota la ciutadania.
