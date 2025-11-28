L'economia de la Cerdanya a debat: els festivals cooperatius com a motor social
Experts del sector reflexionaran sobre microfestivals, sostenibilitat cultural i nous escenaris musicals en entorns de muntanya
Bellver de Cerdanya acull aquest dissabte una nova sessió del cicle PirineuCoop, dedicat a l’economia social i solidària al Pirineu, amb una xerrada centrada en el paper de la música i els festivals com a eines de dinamització cultural i territorial. L’activitat, que es farà a Ca les Monges a partir de les 11.30 del matí, porta per títol “Música i festivals: debat obert. Microfestivals i altres escenaris possibles”.
El debat comptarà amb la participació del periodista musical Nando Cruz, autor del llibre Microfestivales y otros escenarios posibles; el músic Liv Hallum; Àlex Font, vinculat al festival Sons de l’Era de la comarca de la Noguera, i Isabel Collado. L’objectiu és reflexionar sobre nous models de festivals, formats de petit format, sostenibilitat cultural i el paper de la música en entorns no metropolitans. La proposta s’emmarca dins les activitats impulsades per l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran (ACAPA), amb la col·laboració d’Obradora Saió i el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. La jornada és oberta al públic, amb inscripció prèvia, i clourà amb un pica-pica per afavorir l’intercanvi entre assistents i ponents.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu